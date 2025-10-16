Ikea schenkt Kunden bis zu 1.000 Euro – doch dafür müssen sie erst mal tief in die Tasche greifen

Meist locken die Groß-Händler ihre Kunden nur mit mäßigen Rabatten oder ein wenig Cashback. Nicht so Ikea! Denn der Möbel-Riese schenkt seinen Kunden jetzt kurzerhand bis zu 1.000 Euro.

Bei Stammkunden dürfte da etwas klingeln, sorgte Ikea schon im Sommer mit der gleichen Aktion für Furore (wir berichteten)! Doch wenige Monate vor Weihnachten will der Händler seiner Kundschaft nochmal eine großzügige Finanzspritze zukommen lassen. Doch dabei ist er nur auf den ersten Blick generös.

Ikea wiederholt Coupon-Aktion

Seit dem 4. Oktober können Kunden wieder von der Coupon-Aktion profitieren. Dafür müssen sie allerdings zunächst ordentlich in Vorleistung gehen. Denn nur wer seine Küche für die eigenen vier Wände bei Ikea ab einem Warenwert von 2.500 Euro kauft, bekommt dafür pro 1.000 Euro Einkaufswert einen 100-Euro-Coupon geschenkt.

Wer beim Schweden schon mal eine Küche gekauft hat, der weiß, dass das mal schnell in die Zehntausender gehen kann. Ikea hat detailverliebten Küchen-Planern aber eine Schmerzgrenze gesetzt: Nur bis einem Einkaufswert von 10.000 Euro gibt es die 100-Euro-Coupons nach dem Kauf. Sprich: nur bis zu 1.000 Euro können wieder in die eigene Haushaltskasse gespült werden. Es gibt aber noch einige andere Haken laut Kleingedrucktem zu beachten.

Kunden müssen sich beeilen

Denn wer seine Küche erhalten hat, hat maximal vier Wochen Zeit, sein Aktions-Formular in einer Ikea-Filiale abzuholen. An der Kasse können dann die ausgestellten Coupons abgeholt werden. Doch Vorsicht: Auch hier gibt es ein Ablaufdatum. Denn die großzügigen Gutscheine sind nur maximal drei Monate gültig.

Sich das Geld bar oder in Form von Geschenkkarten auszahlen zu lassen oder es für Serviceleistungen oder Lieferungen in Anspruch zu nehmen, ist nicht möglich. Wer Teile oder gar die komplette Ikea-Küche wieder zurückgeben muss, verliert auch automatisch den Anspruch auf seine Coupons. Schließlich wird die Aktion natürlich nicht ewig laufen: Nur wer im Zeitraum 4. Oktober bis 14. Dezember seine Küche beim Schweden kauft, kann an der Aktion teilnehmen.