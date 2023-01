Ikea, Jysk & Co: Stehen Kunden bald vor geschlossenen Türen? DAS sagen die Möbelhäuser

In Zeiten der Gas- und Energiekrise versuchen alle Unternehmen, so viel zu sparen, wie es nur möglich ist. Ikea, Jysk & andere Möbelhändler machen das aber bereits seit Jahren und versuchen damit, etwas für die Umwelt zu tun.

Nun gibt es auch Möbelhändler in Deutschland, die die Öffnungszeiten kürzen und sogar am Montag geschlossen haben. Ziehen Ikea, Jysk, Poco & Co. etwa mit? Diese Redaktion hat bei den Unternehmen nachgefragt.

Ikea, Jysk & Co: Bald auch kürzere Öffnungszeiten?

„Montags geschlossen“ lesen viele Kunden aktuell, die bei den Möbelhäusern der Firma „Ehrmann“ in der Pfalz, in Baden und in Trier einkaufen gehen. Das Möbelhaus hat auf die gestiegenen Energiekosten reagiert, die in den großen Geschäften finanziell besonders zu Buche schlagen. „Wir wollen mit dem Schließtag unseren Energieverbrauch um zehn Prozent reduzieren“, sagt Firmenchef Horst Ehrmann gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. So solle der extreme Anstieg der Energiepreise ausgeglichen werden. „Damit wir unsere Verkaufspreise stabil halten können.“

Die Sorge vor Kunden-Verlust bestehe, verrät Ehrmann. An allen Standorten von Möbel Ehrmann in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bleiben die Länden bis Ende April geschlossen. Nun fragen sich viele Kunden von Ikea, Jysk, Poco und anderen Möbelhäusern auch, ob diese Unternehmen nachziehen.

Kunden können beruhigt sein

So antwortete die Einrichtungshauskette XXXLutz-Gruppe gegenüber dieser Redaktion, dass man zwar viele Maßnahmen zur Energieeinsparung unternommen und durchgesetzt habe, „eine tageweise Schließung unserer Möbelhäuser zählt hierzu aktuell ausdrücklich nicht“, heißt es.

Die deutliche Antwort von Ikea lautet: „Eine Reduzierung der Öffnungszeiten um einen Tag pro Woche planen wir derzeit nicht.“ Ebenso wie bei den Jysk-Stores: „Aktuell gibt es keine Pläne, die Öffnungszeiten zu verkürzen. Diese wurden zuletzt im Juli angepasst.“ Im vergangenen Jahr hatte der Möbeldiscounter Poco angekündigt, die Öffnungszeiten zu verändern. Statt um 19.30 Uhr schließen die Möbelhäuser bereits um 19 Uhr.

„Die verkürzten Öffnungszeiten will Poco auch in Zukunft beibehalten, weil dadurch nicht nur Energie eingespart werden kann, sondern durch die Maßnahmen bisher auch keine Umsatzeinbußen festgestellt werden konnten. Die Kunden haben sich sehr schnell an die neuen Öffnungszeiten gewöhnt und sich daran angepasst“, heißt es auf Anfrage dieser Redaktion.