Ikea: Irre Aktion zum Blackfriday-Wochenende – DAS solltest du mit deinen alten Möbeln machen

Ende November steht wie in jedem Jahr einer der umsatzstärksten Tage im deutschen Einzelhandel an. Auch Ikea hat sich in der Vergangenheit regelmäßig mit Aktionen rund um die „Black Fridays“ daran beteiligt.

Dieses Jahr hat der Möbel-Riese Ikea allerdings eine andere Aktion geplant.

Ikea plant gigantische Rückkauf-Aktion anstatt klassischem Black Friday

Statt mit umfassenden Rabatten zum Kauf zu animieren, kauft Ikea im Rahmen des „Buyback Friday“ gebrauchte Möbelstücke zu Sonderkonditionen zurück und gibt ihnen in der Fundgrube die Chance, einen neuen Besitzer zu finden.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Ikea: Kunden plündern im Lockdown das Sortiment – „Das gibts doch gar nicht“

Ikea stellt Alternative zum Weihnachtsbaum vor – doch die Idee gefällt längst nicht allen Kunden

Ikea entwickelt neues Produkt – DAMIT hat wirklich niemand gerechnet

Ikea: Engpass! Ausgerechnet dieses beliebte Produkt ist kaum mehr zu bekommen

-------------------------------------

Hintergrund der Maßnahme sind die Nachhaltigkeitsziele des schwedischen Möbelhauses. So plant das Unternehmen, bis zum Jahr 2030 alle Produkte nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft zu entwerfen und dabei ausschließlich auf erneuerbare oder recycelte Materialien zu setzen.

Foto: Ikea Deutschland

Nachhaltigkeit soll so gefördert werden

Auch die Haltbarkeit der Produkte spielt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle: „Wir möchten die Lebensdauer unserer Möbelstücke verlängern und verantwortungsvoll mit begrenzten Ressourcen umgehen. Deshalb haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, mit dem „Buyback Friday“ nicht zu Impulskäufen zu animieren, sondern darauf aufmerksam zu machen, dass Dinge, die man selbst nicht mehr benötigt, für jemand anderen von großem Nutzen sein können", sagt Katarzyna Dulko-Gaszyna, Sustainability Managerin Ikea Deutschland.

Das steckt hinter der Aktion:

Die „Buyback Friday“-Kampagne basiert auf dem „Zweite Chance“-Programm, das im vergangenen Jahr flächendeckend in allen deutschen Ikea Einrichtungshäusern eingeführt wurde

gebrauchte Möbelstücke an Ikea zurück zu verkaufen

im Gegenzug gibt es eine Guthabenkarte

die Möbel kommen zum Weiterverkauf in die Fundgrube

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die gebrauchten Schätze sehr gefragt sind

Um mit dem „Buyback Friday“ einen zusätzlichen Anreiz für die Möbelrückgabe zu schaffen, erhöht Ikea während des Aktionszeitraums vom 21. November bis 6. Dezember den regulären Rückkaufpreis um jeweils 20 Prozent. Das heißt beispielsweise, dass Kunden für ihr gebrauchtes Billy Regal mit einem derzeitigen Neupreis von 38,02 Euro eine Guthabenkarte im Wert von bis zu 22,81 Euro erhalten können. Die Guthabenkarte ist drei Jahre lang gültig und kann auf Wunsch wiederum für den Kauf von Fundgruben-Artikeln eingesetzt werden.

Am Weiterverkauf der Möbel verdient der Möbelgigant angeblich nichts. (fb)