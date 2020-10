Ikea: Frau will beim Lieferservice bestellen – dann stößt ihr diese Aussage vor den Kopf

Das war wohl nix! Eine Ikea-Kundin wollte online etwas bestellen und sich nach Hause liefern lassen. Doch diese Aussage stößt ihr vor den Kopf.

Als die Kundin bei der Website von Ikea ihre Postleitzahl 36093 für die Stadt Künzell in Hessen eingibt, staunt sie nicht schlecht. Denn aus ihrer Ikea-Lieferung wird nichts.

Ikea: Mit dieser Aussage hat die Kundin nicht gerechnet

Auf der Homepage wird ihr dieser Satz angezeigt: „Lieferung zur Zeit nicht möglich.“ Weiter heißt es: „Im Moment können wir eine Lieferung an diese Postleitzahl nicht ermöglichen. Bitte versuche es später noch einmal oder wähle Click & Collect.“

Bei Ikea per Click & Collect zu bestellen, kam für die Kundin nicht in Frage. Foto: imago images / Pius Koller

Bei dieser Variante kaufen Ikea-Kunden online und holen die Ware in der nächsten Filiale selbst ab.

Das kommt für die Ikea-Kundin absolut nicht in Frage. Sie wendet sich per Facebook an das schwedische Möbelhaus. Sie schreibt: „Ich weiß, Corona macht uns allen das Leben schwer, aber könnt ihr mir trotzdem sagen, ab wann ich in etwa euren Lieferdienst wieder in Anspruch nehmen kann? Ohne Auto bringt mir Click & Collect nämlich leider nichts.“

------------------------

Das ist Ikea:

1943 in Schweden gegründet

Weltweit 433 Filialen

Verschiedene Franchisenehmer betreiben Ikea-Filiale in einzelnen Ländern

211.000 Mitarbeiter weltweit

38.8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

Ikea Deutschland 5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

------------------------

Eine wirklich zufriedenstellende Antwort bekommt sie leider nicht. Ikea teilt mit: „Nach Eingabe der Postleitzahl wird eine Bestandsprüfung für dein Liefergebiet gemacht. Hier kann es dann passieren, dass Artikel doch nicht Lieferbar sind. Versuche die Bestellung dann zu einem späteren Zeitpunkt erneut.“

Ikea: Weiterer Kunde regt sich auf

Ein weiter Kunde scheint ähnliche Erfahrungen mit dem Ikea-Lieferservice gemacht zu haben. Er kommentiert den Post: „Euer Onlineservice ist nicht gut. Verstehe auch nicht, wie es zwar als lieferbar gekennzeichnet ist und im späteren Bestellprozess dann gemeldet wird, dass es an meine PLZ nicht geht. Das kann man früher prüfen, schließlich ist man ja eingeloggt. Kann man alles verbessern, so verärgert und verliert man Kunden.“

---------

Mehr zum Thema Ikea:

Ikea: Möbelhaus nimmt DIESES beliebte Alltagsprodukt aus dem Sortiment

Ikea: Irre Szenen vor Möbelhaus – Kunden haben DIESEN Plan

Ikea: Kunde geht ins Möbelhaus und macht was Dreistes – er ist kein Unbekannter

---------

Er schlägt vor: „Wie wäre es mit einer Erinnerungsfunktion, die sich meldet, wenn die Ware wieder verfügbar ist.“

Das wäre doch mal eine tolle Idee für die Ikea-Seite. (ldi)

+++ Ikea: Kundin kauft DIESES beliebte Produkt und wird enttäuscht – „Das haben wir ja noch nie gehört“ +++

Ebenfalls interessant: Eine Kundin kaufte bei Ikea eine Küche. Als sie fast fertig mit dem Aufbau ist, verliert sie völlig die Nerven. Hier liest du mehr <<< (ldi)