Ikea zeigt Foto mit Festmahl an Weihnachten – Kunden kommen aus dem Lachen nicht mehr raus

Zwar sehen die noch ausstehenden Weihnachtseinkäufe dieses Jahr wegen des Lockdown deutlich anders aus und auch die Weihnachtsstimmung in den Innenstädten und den Geschäften ist eine andere, dennoch ist das Gefühl von Weihnachten wohl bei jedem angekommen.

Dafür sorgen schließlich auch die Supermärkte und Discounter, die längst Weihnachtsartikel im Sortiment haben und Weihnachtsfilme und -bilder sowie Rezepte in den sozialen Medien veröffentlichen. So hat nun auch Ikea ein Foto mit einem Festmahl an Weihnachten gezeigt. Allerdings kamen die Kunden dabei nicht mehr aus dem Lachen raus.

Ikea zeigt Foto von Weihnachts-Festmahl

Weihnachten steht kurz bevor und damit kursieren viele weihnachtliche Inhalte im Internet, die zusätzlich Weihnachtsstimmung auslösen sollen. Ikea gelang das mit seinem Facebook-Beitrag jedoch eher weniger .

Das Möbelhaus schreibt nämlich: „Festmahl ja, aber bitte in Jogginghose. Da muss man auch keinen Hosenknopf aufmachen.“ Dazu veröffentlichte es ein Foto, das einen prall gedeckten Tisch zeigt, auf dem unter anderem Schinken, Fleischbällchen und Lachs sowie Salat und zubereitete Eier zu sehen sind – ein schwedisches Weihnachtsbuffet, ein „Julbord“, also.

So sieht das typische Weihnachtsessen, das Julbord, in Schweden aus. (Symbolbild) Foto: imago images / Sabine Gudath

Ikea-Kunden amüsieren sich

Der Anblick brachte viele Ikea-Kunden allerdings zum Lachen. Sie schreiben zum Beispiel:

„Was sollen denn die Äpfel da auf der Etagere? Da gehören Kuchen und Kekse drauf!“

„Deshalb bestellen wir uns was und unterstützen die Gastronomie.“

„Leider würden dann die Kinder nicht satt.“

„Reicht aber auch für drei plus Haustiere.“

„Weihnachten im kleinen Kreis. Jo und dann so viel aufgestischt. Oder soll das dann für zwei Personen sein, wegen kleiner Kreis?“

Ein Weihnachtsessen, wie man es in Deutschland kennt, sieht tatsächlich anders aus.

Dennoch ist es wenig verwunderlich, dass Ikea als schwedisches Unternehmen die Weihnachtstradition aus Schweden vorantreibt. Und dass die Menschen in dem skandinavischen Land ebenfalls Wert auf einen gut gedeckten Weihnachtstisch legen, hat Ikea damit auch bewiesen.