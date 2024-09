Ikea: Ab sofort! Krasse Neuerung für Kunden da

Ob in der Drogerie bei dm oder bei Supermärkten wie Rewe, Lidl und Edeka – fast jeder Einzelhändler bietet eine Art Club mit einem exklusiven Angebot für die Mitglieder an. Auch Ikea reiht sich mit dem Ikea Family Club ein. Die exklusiven Vorteile bestehen hier aus Mitgliederangeboten, Workshops oder bestimmten Aktionen, die nur Mitgliedern vorbehalten sind.

Was bisher allerdings auf sich warten ließ, waren Vorteile für besonders treue Kunden des Möbelhauses. Das ändert sich jetzt!

Ikea: Endlich Treue-Vorteile für Mitglieder

„Ab dem 4. September 2024 können IKEA Family Mitglieder Punkte sammeln und vom brandneuen IKEA Treuebonus profitieren“, verkündet der schwedische Möbelriese die frohe Botschaft. Die dazugehörige App bekommt nach eigenen Angaben ein „Mega-Update“ mit Features, die das Einkaufserlebnis auf die nächste Stufe heben. Wer künftig bei Ikea einkauft, sammelt Treuepunkte. Auch mit der Teilnahme an den eigenen Family Events des schwedischen Unternehmens oder dem Speichern von Merkzettel können Mitglieder Punkte sammeln. Und diese Punkte werden wiederum eingelöst.

Die gesammelten Punkte können im persönlichen Profil in Treue-Coupons umgewandelt werden. Diese können dann zum Beispiel für vergünstigte Lieferungen, Gratisessen im schwedischen Restaurant oder Produktrabatte eingelöst werden. Nach dem Einlösen müssen die Kunden allerdings schnell sein, denn die Coupons sind nur 30 Tage lang gültig. Einen solchen Treue-Bonus hat die Mitgliedschaft im Ikes Family Club bisher missen lassen.

Weitere Änderungen in der App

Neben den Treuevorteilen wird sich die Ikea-App noch weiter verändern. Es gibt eine neue Benutzeroberfläche und die Kunden erhalten passgenaue Produktvorschläge auf Basis ihrer Such- und Einkaufshistorie. Ein neuer Navigationsmodus soll dafür sorgen, dass sich die Kunden noch besser im Einrichtungshaus zurechtfinden. Für internationale Kunden wird die App in Kürze auch auf Englisch verfügbar sein.

Von dem neuen Treuebonus profitieren Millionen von Kunden. Nach eigenen Angaben ist die Ikea Family mit 14 Millionen Mitgliedern einer der größten Kunden-Clubs Deutschlands. Die dazugehörige App wurde in einer aktuellen Studie der „WirtschaftsWoche“ zur besten App im Bereich „Handel: Möbel/Deko (Interior)“ gewählt. Dazu tragen unter anderem der 3D-Raumplaner und die Shop and Go Funktion bei.