Ikea bringt Designer-Kollektion raus: Kunden rasten völlig aus – DIESES Video zeigt die Eskalation

Im August gab Ikea bekannt, eine gemeinsame Kollektion mit dem gefeierten Designer Virgil Abloh herauszubringen. Am 7. November war es endlich so weit und der Andrang war groß. Sehr groß, um genau zu sein.

Die Kunden stürmten geradezu in das schwedische Einrichtungshaus, veranstalteten Wettrennen, rutschten aus. So etwas gab es bei Ikea in der Form wohl noch nie! Ein Video zeichnete die Szenen jetzt auf.

Ikea: Nur ein Produkt pro Einkauf

Abloh, der derezit Art Director im Bereich Men‘s Wear bei Louis Vuitton und CEO des Label Off-White ist, designte für Ikea jetzt Möbel, Teppiche und Bettwäsche.

Vor allem in der Streetwear-Szene ist Virgil Abloh zurzeit sehr angesagt. Sein bester Kumpel ist der amerikanische Rapper Kanye West, der inzwischen selbst unter die Modedesigner gegangen ist.

Dass die limitierte Kollektion heißbegehrt sein würde, war schon im Vorhinein klar. Die Produkte waren nur in Ikea Einrichtungshäusern vor Ort erhältlich. Zudem durften die Kunden nur ein Produkt pro Einkauf und Tag kaufen.

Designer Kollektion bei Ikea

Kein Wunder, dass am Donnerstag das „Rennen“ auf die begehrte Kollektion auch in Deutschland riesig war. Auf Twitter wurde jetzt ein Video geteilt, in dem man sieht, wie sogenannten „Hypebeasts“ (Sammler von Streetwear) in einem Ikea in Berlin auf die Produkte losrennen.

wer hätte gedacht dass das lustigste Video was ich dieses Jahr sehe ist wie hypebeasts bei der virgil x ikea Kollektion auf dem frisch gebohnerten Berliner Ikea Boden auf den kuchenzahn fliegen pic.twitter.com/G1Q1gLEAwu — andre preneur (@1A_Entrepreneur) November 7, 2019

Doch anscheinend wurde der Boden in dem Einrichtungsaus vorher nochmal schön gebohnert, so dass die trendigen „Hypebeasts“ nacheinander auf die Nase fielen. Das kann passieren, wenn man jedem Trend hinterher jagt. (mia)