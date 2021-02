Ikea erklärt heiß diskutierte 'Click & Collect'-Gebühr – diese Änderung macht der Möbelriese während des Lockdowns

Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Die 'Click & Collect'-Gebühr von Ikea ist in dem Lockdown zu einem heiß diskutierten Thema geworden. Schließlich ist der damit verbundene Online-Kauf derzeit die einzige Möglichkeit, bei dem Möbelhaus einzukaufen. Dass Ikea für den Service Geld verlangt, ärgert viele Kunden.

Jetzt hat der Möbelriese Stellung dazu genommen und erklärt, welche Änderung er während des Lockdowns vornimmt.

Ikea: Möbelhaus erklärt 'Click & Collect'-Gebühr im Lockdown

Erneut beschwerte sich eine Ikea-Kundin über die 'Click & Collect'-Gebühr. „Schade, dass ihr immer noch Gebühren für 'Click & Collect' verlangt. Kein anderes Möbelhaus, Bauhaus oder sonst wer verlangt das von seinen Kunden. Seid doch froh, wenn die Kunden trotz Lockdown kaufen“, schreibt die Frau bei Facebook. Abschließend stellt sie klar: „Ihr setzt ein absolut falsches Zeichen!“

Daraufhin reagierte Ikea mit einer umfassenden Erklärung zu seinem Bestellvorgang. „'Click & Collect' gehörte bereits lange vor Ausbruch der Pandemie zum regulären Serviceangebot. Für die Dauer des Shutdowns haben wir uns entschlossen, die bislang gültige Preisstaffel aufzuheben und berechnen nun pauschal zehn Euro - unabhängig davon, in welchem Wert unsere Kunden Artikel über 'Click & Collect' zur Abholung bereitstellen lassen.“

Für Ikea-Kunden ist 'Click & Collect' derzeit die einzige Möglichkeit, bei dem Möbelhaus einzukaufen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Stefan Zeitz

„Das finden wir fair“

Das Möbelhaus erklärt weiter: „Bei Kleinartikeln empfehlen wir immer, während des Bestellvorgangs darauf zu achten, ob eine Lieferung per Paket möglich ist. Bei der 'Click & Collect'-Gebühr handelt es sich um eine Servicepauschale, die Ikea erhebt, da unsere Mitarbeiter die Ware einsammeln, zusammenstellen und übergeben. Wir vertreten den Grundsatz, Preise stets transparent zu gestalten. Aus diesem Grund werden Dienstleistungen aller Art bei Ikea nicht in den Verkaufspreis eingerechnet, sondern stets separat ausgewiesen. So können unsere Kunden zu jedem Zeitpunkt für sich entscheiden, ob sie einen bestimmten Service in Anspruch nehmen möchten, oder nicht. Das finden wir fair.“

Das ist Ikea:

1943 in Schweden gegründet

Weltweit 433 Filialen

Verschiedene Franchisenehmer betreiben Ikea-Filiale in einzelnen Ländern

211.000 Mitarbeiter weltweit

38.8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

Ikea Deutschland 5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

Mit anderen Worten bedeutet dies allerdings: Wer im Lockdown bei Ikea einkaufen möchte, der muss die 'Click & Collect'-Gebühr bezahlen...