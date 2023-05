Ikea-Kunde verzweifelt – dieses Möbelstück hat „magische“ Kräfte

Das schwedische Einrichtungshaus IKEA bietet Möbel, Dekoration und vieles mehr für Familien, Paare oder Singles. Auch das Büro in den eigenen vier Wänden kann mit Hilfe von IKEA eingerichtet werden. Interessant wird es dann allerdings, wenn die Möbelstücke über ihre Funktion hinaus noch andere Fähigkeiten besitzen…

IKEA-Stuhl beeinflusst PC-Screens

Felix Häcker ist Entwickler und hat sich für seinen Job den IKEA-Bürostuhl „Markus“ gekauft. Neben der Funktion des Sitzens informiert er auf dem sozialen Netzwerk „Mastodon“ darüber, dass er eine besondere Erfahrung gemacht hat: Sein Bildschirm sei immer wieder für ein paar Sekunden schwarz geworden. Er habe dann alle Kabel ausgetauscht und die Steckdose gewechselt, aber nichts funktionierte.

Starke elektrostatische Entladungen sind Schuld

So ging der Entwickler weiter der Ursache auf den Grund und hatte schließlich die Idee, den Stuhl auszutauschen. Und siehe da: Das Problem war behoben! So kam er zu dem Schluss, dass „entweder der Stoffbezug des Sitzes und/oder die Gasfederung eine so starke elektrostatische Entladung erzeugt“, dass der Bildschirm für ein paar Sekunden schwarz wird.

Nutzern, die sich ebenfalls den Stuhl „Markus“ gekauft haben, rät Felix Häcker: „Vergesst nicht zu checken, ob euer IKEA-Stuhl mit eurem Bildschirm kompatibel ist. Kein Witz“.

Falls du auch schon mal so ein Problem hattest oder sogar aktuell hast: Eine geerdete Fußmatte unter dem Bürostuhl kann Aushilfe schaffen und ist zudem auch kostengünstiger, als direkt einen neuen Stuhl zu kaufen.