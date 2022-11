Ikea: Kult-Produkt geht es an den Kragen – das ändert sich künftig

Für viele Kunden, die praktische Möbel zu günstigen Preisen ergattern möchten, ist Ikea die erste Anlaufstelle. Der Möbel-Gigant hat sich allerdings zu einer heftigen Entscheidung hinreißen lassen.

Der wohl am meisten verkaufte Artikel bei Ikea soll demnächst in einem neuen Glanz erstrahlen. DARAUF müssen sich die Kunden gefasst machen.

Ikea will den Verkaufsschlager drastisch ändern

Ob in der Studenten-WG, im Büro oder dem Familienheim – das kultige Billy-Regal von Ikea ziert seit über 40 Jahren die Einrichtung in vielen Haushalten. Das praktische Bücherregal des schwedischen Möbelherstellers hat laut dem Münchener „Merkur“ in den vergangenen Jahren Kultstatus erreicht.

Für einige Kunden dürfte es also eine echte Überraschung sein, dass das Unternehmen den Verkaufsschlager grundlegend verändern will. Ikea will bis 2030 ein gesundes und nachhaltiges Leben ermöglichen, Fairness und Gleichberechtigung schaffen und ein zirkuläres und klimapositives Unternehmen werden. Um Letzteres zu erreichen, arbeitet der Konzern stetig an neuen Nachhaltigkeitskonzepten.

So auch bei dem kultigen Billy-Regal. Das Möbelstück soll ab 2024 umweltfreundlicher produziert werden. Dazu ersetzt Ikea das bisher verwendete Furnier durch eine Papierfolie. Statt Nägeln halten in Zukunft Schnappverschlüsse die Rückwände zusammen. Dadurch soll sich der Auf- und Abbau einfacher gestalten und das Regal länger halten.

Billy-Regal in verschiedenen Ausführungen

Außerdem bekommt der Verkaufsschlager einen neuen Look. Bis auf das weiße Modell werden alle anderen Versionen gestrichen. Stattdessen kommt das Billy-Regal demnächst in einer schwarz und dunkelbraunen Eichennachbildung, einer braunen Nussbaumnachbildung sowie einer Eiche- und Birkennachbildung daher.

Dem „Merkur“ zufolge knüpfe sich der schwedische Konzern nach und nach weitere Möbelstücke vor, die dem Beispiel von Billy folgen, und einen neuen Anstrich bekommen sollen.