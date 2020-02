Ikea plant Mini-Filialen: Schon diesen Sommer sollen sie in Deutschland eröffnen

Na, DA werden sich Ikea-Kunden umstellen müssen...

Die großen blauen Möbelhallen stehen oft in Industriegebieten, eine Fahrt entspricht einer kleinen Reise. Jetzt will Ikea aber in die Innenstädte, um auch Kunden „beim Vorbeigehen“ anzulocken. Und sehr bald auch in Deutschland!

Wie der schwedische Möbelgigant am Mittwoch bekanntgegeben hat, sollen bis zum Sommer in Berlin-Pankow und in Potsdam die ersten beiden Ikea-City-Filialen Deutschlands entstehen. Ursprünglich waren die erst für 2021 geplant gewesen. Aber: So richtiges Ikea-Feeling soll dort bewusst nicht aufkommen.

Ein Mini-Ikea in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Bald soll man diese auch in Deutschland sehen. Foto: Ikea

Ikea: Mini-Filialen in Berlin und Potsdam geplant

Ikea plant nämlich „Planungsstudios“, die nur zwischen 500 und 1000 Quadratmeter groß sein und nur einen kleinen Teil des Sortiments zeigen sollen. Ein normaler Ikea-Markt ist rund 25.000 Quadratmeter groß. Dafür sollen die Möbel in den neuen Studios ausgiebig getestet werden dürfen. Und: Die Kunden sollen von Beratern aktiv bei der Planung von Räumen unterstützt werden, etwa bei Küchen oder Schränken.

Auch spontane Beratungen sollen möglich sein, die meisten Kunden werden aber dafür vorher Termine vereinbaren müssen – daher der Name „Planungsstudio“. Gekaufte Möbel soll man nachhause liefern lassen oder in den „richtigen“ Möbelhäusern abgeholt werden können. Sowohl in Berlin als auch in Potsdam wollen die Schweden jeweils 35 bis 40 Mitarbeiter beschäftigen.

Positive Erfahrungen in Hamburg

Dass Ikea diese neuen Innenstadt-Filialen plant, liegt laut eigenen Angaben auch an der Filiale in Hamburg-Altona. Dort steht ein Einrichtungshaus von mittlerer Größe (18.000 Quadratmeter) – deutlich kleiner als die großen Läden, aber auch größer als die geplanten Studios. Dennis Balslev, Geschäftsführer von Ikea Deutschland zum „Hamburger Abendblatt“: „Wir haben sehr positive Erfahrungen in der City und abseits der grünen Wiese gemacht.“

Weltweit entstehen derzeit in 40 Städten das neue Geschäftskonzept. Man darf weiter gespannt sein... (mg,ldi)