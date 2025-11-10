Hunde-Horror in der Schweiz: Warum mussten 120 Tiere sterben?

Auf einem Hof in Ramiswil SO in der Schweiz mussten 120 Hunde eingeschläfert werden. Der Grund: Sie waren krank und schlecht ernährt. Zusätzlich beschlagnahmte das Veterinäramt Solothurn zahlreiche Pferde, die sich ebenfalls in keinem guten Zustand befanden. Gegen die Tierhalterin, eine bekannte Gesundheitsexpertin, liegt eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz vor.

Hinter dem Hof steckt laut dem Schweizer Online-Portal „Blick“ Lucia T. (57), eine mehrfache Mutter mit kontroversem Ruf. Schon längst warnt der Tierschutzverein „Anihelp Tierhilfe“ vor Missständen auf ihrem Hof. Vereinspräsidentin Cynthia Güntensperger berichtete bereits im Juli dem Veterinäramt über Probleme und forderte eine unangemeldete Kontrolle. „Wir hatten gewarnt, wir wurden angezeigt“, schreibt „Anihelp“ auf Facebook.

Hunde-Drama: Warnungen ignoriert

Am Sonntag zeigt sich die Präsidentin schockiert über die drastischen Maßnahmen. „Wir hörten im Frühjahr, dass 13 Welpen eingeschläfert werden sollten. Damals versuchten wir noch zu helfen“, sagt sie. Später erfuhr Güntensperger, dass Lucia T. ihre Hunde auf mehrere Höfe verteilt hatte. Im Juli meldete Anihelp erneut Sorgen an das Veterinäramt. Die Tierschützerin zweifelt bis heute an den Entscheidungen der Solothurner Behörden. „Man hätte nicht alle Hunde einschläfern müssen“, betont Güntensperger. „Viele waren jung und nicht krank. Scheinbar sollten die Maßnahmen rasch umgesetzt werden.“

Erneut bekräftigen auch andere Insider, dass nicht alle Hunde hätten sterben müssen. Einige seien gesund und hätten vermittelt werden können. Viele Kommentare auf Facebook teilen diese emotionale Kritik an den Behörden, dass sie warnende Hinweise schlicht übersehen hätten.

Das Solothurner Regierungsamt verteidigt dagegen sein Vorgehen: „Die Hunde waren fehlernährt und krank. Es gab keine Möglichkeit, sie zu retten.“ Sie ergänzt, dass vor Ort stets das Tierwohl im Fokus stehe und die Eingriffe auf dringende Hinweise hin erfolgten. Bei einer Kontrolle im Mai seien hingegen keine Verstöße festgestellt worden.

Desolate Zustände auf dem Hof

Tierschützer erhielten immer wieder Informationen über den Hof, auf dem neben der Zucht auch Hunde aufgenommen wurden. Besonders große Herdenschutzhunde wie Maremanos und Kangals waren dort in beängstigend hoher Anzahl vertreten. „Ein halbes Dutzend war nicht mal kastriert“, so Güntensperger. Das Schweizer Online-Portal „Blick“ war am Sonntag auf dem Hof – die Situation sei schockierend. Ein Pferdehalter berichtet von der Räumung und präzisiert, dass die Pferde in Sicherheit gebracht wurden, ein Teil ins Tierhospital Bern, andere ins Nationale Pferdezentrum.

Auf die Vorwürfe reagiert die Halterin bisher kaum. Gegenüber „Blick“ erklärt sie: „Ich liebe die Tiere sehr und werde alles dafür tun, die Wahrheit aufzuzeigen.“ Doch die massenhafte Einschläferung der Hunde und der Vorwurf des Behördenversagens lässt viele Fragen offen.