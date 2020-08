Hund: Neue Gassi-Regeln für JEDEN Hundehalter – aber es gibt einen Haken

Wenn du mit deinem Hund Gassi gehen willst, musst du demnächst einiges beachten. Die Bundesregierung will den Tierschutz „ordentlich vorantreiben“, kündigte Bettina Irion am Montag an. Sie ist Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Dazu gehört auch eine strengere Verordnung für Hundebesitzer.

Die neue Hunde-Verordnung befindet sich derzeit in der Abstimmung mit den Bundesländern. Sie soll im ersten Quartal 2021 verkündet werden. Geht sie durch, hat die neue Regelung Auswirkungen auf JEDEN Hundehalter in Deutschland.

Hund: Bundesregierung will Gassi-Runden neu regeln – die Tiere bekommen mehr Rechte

Die Bundesregierung will eine Mindestauslaufzeit für jeden Hund. Das bedeutet: Auch im tiefsten Winter oder wenn es schüttet, dürfen sich Herrchen und Frauchen nicht mehr drücken! Ein Hund hat ein Recht auf Bewegung an der frischen Luft – und die Regierung legt das nun ganz genau fest.

„Wir haben uns da jetzt festgelegt auf mindestens zweimal am Tag Auslauf. Insgesamt mindestens eine Stunde pro Tag“, erklärte Irion auf der Bundespressekonferenz am Montag. Vorher stand in der Verordnung lediglich „ausreichend Auslauf“. Nun wird das präziser vorgegeben.

-------------------------------------

Mehr Hunde-News:

Hund: 25 Welpen eingeschläfert – die Begründung macht einfach sprachlos

Hund: Mann sucht verzweifelt nach seinem Tier – und ist sogar DAZU bereit

Hund: Erschreckender Clip zeigt, wie gefährlich es ist, deinen Vierbeiner bei Hitze im Auto zu lassen

Hund hat Krebs – unfassbar, was seine Besitzer mit ihm machen

-------------------------------------

Hunde-Verordnung hat eine aber große Schwachstelle

In der Bundespressekonferenz deckte Journalist Tilo Jung (bekannt durch seinen YouTube-Kanal „Jung&Naiv“) jedoch eine große Schwachstelle der neuen Verordnung auf.

Für die Kontrollen werden die Veterinärbehörden der Länder zuständig sein, doch bei normalen Haltern wird auch künftig niemand klingeln und nachprüfen, ob ihr Hund heute schon eine Stunde draußen war. Keiner wird kontrollieren können, ob das Tierwohl wirklich gewährleistet ist, so wie es der Gesetzgeber für alle Hunde vorgibt.

-------------------------------------

Hunde in Deutschland

In Deutschland lebten 2018 insgesamt 9,4 Millionen Hunde.

Fast jeder fünfte Haushalt in Deutschland (19 Prozent) hatte mindestens einen Hund.

Allerdings sind Katzen noch beliebtere Haustiere: Fast 15 Millionen Katzen lebten 2018 hier.

-------------------------------------

„Die neue Verordnung zielt vor allem auf die Zwingerhaltung ab, die ja immer noch stattfindet in Deutschland. Wo die Hunde tagelang alleine da sitzen, in ihren Zwinger urinieren müssen, nicht ausgeführt werden und zum Teil auch gar keine Kontakte zu Menschen haben“, sagt Irion.

Hunde: Sprecherin der Bundesregierung erklärt neue Gassi-Verordnung (ab Minute 47:12)

HundeVerordnungGassi

Und bei allen anderen Hunden? Wenn Nachbarn auffalle, dass ein Hund den ganzen Tag jault und entsprechende Hinweise bei den Veterinärämtern eingehen, dann würden sich auch da die Behörden einschalten, bekräftigte die Sprecherin der Bundesregierung.

„Wort zum Sonntag“ (ARD): Pastor bringt Hund mit ins Studio – doch die Sache hat einen ernsten Hintergrund

Ein Hund im TV-Studio? Für das „Wort zum Sonntag“ nahm der Bochumer Pastor Christian Rommert die süße Welpe Leyla mit. Doch dann hatte er eine ernste Botschaft. (mag)