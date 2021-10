Hunde-Besitzerin guckt Überwachungsvideo: Als sie DAS sieht, stockt ihr der Atem

Ein mysteriöses Hunde-Video kursiert im Netz. Es zeigt zwei Hunde, die über längere Zeit laut bellen. Plötzlich passiert etwas Unerwartetes.

Die Halterin der Hunde vermutet dahinter übernatürliche Kräfte.

Hund: Besitzerin schaut Überwachungsvideo und entdeckt DAS

Was passiert da in dem Video mit den beiden Hunden? (Symbolbild) Foto: IMAGO / Winfried Rothermel

Ein mysteriöser Vorfall gibt einer Hunde-Besitzerin Rätsel auf. Als sie sich die Aufnahmen der Überwachungskamera in ihrem Wohnzimmer ansieht, läuft ihr ein kalter Schauer über den Rücken. Sie kann sich nicht erklären, was sie da beobachtet.

---------------

Die beliebtesten Hunde-Rassen in Deutschland:

Platz 1: Labrador Retriever

Platz 2: Golden Retriever

Platz 3: Deutscher Schäferhund

Platz 4: Jack Russel Terrier

Platz 5: Yorkshire Terrier

---------------

Ihre beiden Hunde sind in ihren Käfigen und Bellen sehr laut und für eine längere Zeit. Man könnte meinen, es wäre ein Fremder im Haus und die Hunde wollen ihr Zuhause verteidigen. Doch im Bildausschnitt ist niemand zu erkennen. Dann verstummen die Vierbeiner urplötzlich und ohne ersichtlichen Grund. Der schwarze Hund im Zentrum der Aufnahme weicht auf ein Mal zurück und sein Halsband löst sich und fällt herunter. Für die Halterin ist alles klar: Da war ein Geist in ihrem Wohnzimmer.

Hunde-Besitzerin glaubt ein Geist hätte das Halsband geöffnet

Die Halterin veröffentlicht das Video bei TikTok mit folgender Erklärung: „Seht euch meinen schwarzen Hund an. Ein Geist nimmt ihr das Halsband in ihrer Hundebox ab.“ Dort gehen die Aufnahmen viral. Die Leute können es nicht fassen. „Ich habe noch nie so ein überzeugendes Geister-Video gesehen“, meinte einer. Eine andere Person erklärt sich die plötzliche Stille der Hunde folgender maßen: „Die beiden wurden super still… sie haben die Energie gefühlt“.

------------------------------------

• Mehr Hunde-Themen:

Hund gerät in stinkende Situation – Feuerwehr braucht Stunden, um ihn zu befreien!

Hund: Terrier will im Meer planschen – was dann mit ihm passiert, ist fatal

Hund: Frau rettet verlassenen Vierbeiner – als der Besitzer davon erfährt, flippt er aus

-------------------------------------

Es werden jedoch auch Stimmen laut, die nicht an die Präsenz eines Geistes glauben wollen, wie der „Mirror“ erwähnt. Sie vermuten, dass sich das Halsband des Hundes einfach in den Metallstangen der Hundebox verheddert haben und es dadurch von selbst löste. Was auch wahrscheinlicher ist als ein Geist ... (mbo)

Trauriger Hund im Tierheim

Ein allzu natürliches Schicksal bewegt in einem Londoner Tierheim alle Pfleger. Hund Marley findet einfach kein neues Zuhause - aus einem traurigen Grund >>>