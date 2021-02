Hund wird zum Helden: Besitzer erleidet Herzinfarkt – dann macht der Vierbeiner tatsächlich DAS

Was für eine unfassbare Rettungstat von diesem Hund...

Es gibt Geschichten, die schlicht unglaublich sind. Eine davon spielt in den USA. In der Hauptrolle: ein Hund. Der Deutsche Schäferhund Sadie ist zum Helden geworden, hat im allerschlimmsten Moment genau richtig reagiert und seinem Herrchen Brian das Leben gerettet. Über diesen wunderbaren Fall berichtet der britische „Mirror“.

Besitzer erleidet Herzinfarkt – Hund wird zum Helden

Brian hat in seinem Haus in New Jersey (USA) einen Herzinfarkt erlitten, ist sofort umgekippt. Hund Sadie reagierte blitzschnell, ist zu ihm gelaufen und hat Brian erstmal das Gesicht geleckt, damit er wach bleibt und nicht bewusstlos wird. Dann hat die sechsjährige Hündin eine Heldentat vollbracht – und Brian tatsächlich bis zum Telefon gezogen, damit er den Notruf wählen konnte.

Die Deutsche Schäferhündin Sadie hat ihren Besitzer Brian gerettet. Foto: Ramapo-Bergen Animal Refuge

Das hat ihn wohl vor dem Tod bewahrt. Jetzt befindet sich Brian im Krankenhaus, erholt sich. Und jeden Tag spricht er über Facetime mit seiner Sandie, die es kaum erwarten kann, wieder mit Brian vereint zu sein.

-------------------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

-------------------------

Tierrettungsstelle: „Brian hat sofort ein besonderes Band zu Hund Sadie gespürt“

Dabei hatte er Sadie erst vor einigen Monaten von einer Tierrettungsstelle in Oakland aus aufgenommen, nachdem sie vom Vorbesitzer dort abgegeben worden war.

-------------------------

-------------------------

Auf Facebook berichtet die Rettungsstelle: „Obwohl er wusste, dass Sadie bei Männern nervös reagiert, hat Brian sofort ein besonderes Band zu Sadie gespürt. Er hatte es schon hier geschafft, ihr Vertrauen zu gewinnen. Brian hat Sadie eine zweite Chance im Leben gegeben, sie aufgenommen und in seinem Haus willkommen geheißen.“

Eine Entscheidung, die ihm wohl das Leben gerettet hat.

-------------------------

-------------------------

