Hund wird von Kind mit Metallnapf geschlagen, die Reaktionen sind heftig: „Mein Herz blutet“

Nordhausen. Immer wieder haut ein kleines Mädchen mit einem Metallnapf auf den Kopf eines scheinbar jungen Hundes. Das Tier ist angekettet, kann nicht fliehen. Ein weiterer Junge traktiert den Hund mit Tritten. Der Labrador versucht sich wegzuducken und lässt die grausame Prozedur über sich ergehen.

Der Tierschutzorganisation Peta ist ein Video des Martyriums zugespielt worden, welches die Tierschützer daraufhin im Internet veröffentlicht haben.

Hund mit eigenem Napf auf den Kopf geschlagen: „Nochmal“

Die Szenen sind nichts für schwache Tierliebhaber-Nerven. In dem Clip feuern sich die Kindern gegenseitig an, rufen „nochmal“. Immer wieder haut ein Mädchen gezielt mit dem Blechnapf auf den Kopf des Hundes.

Viele, die das Video bei Facebook gesehen haben, sind fassungslos:

„Es macht mich so sauer wenn ich so etwas sehe!! Haben die Kinder von ihren Eltern kein Respekt vor ALLEN Lebewesen beigebracht bekommen.“

„Unfassbar traurig, das man so etwas von Kindern zu sehen bekommt.“

„Mein Herz blutet bei diesem Anblick.“

„Ich hoffe der Hund wird ihnen weggenommen und kommt in ein schöneres, liebevolleres Zuhause.“

„Kinder mit Tieren aufwachsen zu lassen ist für Kinder sehr schön. Die Eltern haben aber die Plicht ihre Kinder dabei zu begleiten und den respektvollen Umgang mit Tieren beizubringen.“

Kinder malträtieren Familienhund, doch damit nicht genug

Gegenüber unserem Partnerportal Thüringen24 hat die Polizei den Einsatz am 1. Juli im Landkreis Nordhausen (Thüringen) bestätigt.

Bei dem Tier handelt es sich wohl um den eigenen Familienhund. Die Beamten erstatteten Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Doch damit nicht genug. Was darauf passierte, steht der Tierquälerei der Kinder in keinster Weise nach. >> Was die Polizei Thüringen deshalb nun unternimmt, kannst du bei Thüringen24 nachlesen. (mb)