Hund wird angefahren – dann kommt ausgerechnet SIE ums Eck

Wow! Diese Schauspielerin hat wirklich bewiesen, dass sie ein Herz für Tiere hat. Nachdem ein Hund in New York auf der Straße angefahren wurde, zögert die 45-Jährige keinen Moment.

Sie beruhigt den Hund, streichelt ihn und beruhigt sogar noch das Frauchen des Hundes. Um wen es geht? US-Schauspielerin Drew Barrymore! Zuvor hatte die „Dailymail“ berichtet.

Hund: US-Schauspielerin zeigt Herz

Drew Barrymore ist für ihr Engagement bekannt. 2008 spendete sie beispielsweise eine Millionen Dollar für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen und ist für die Hilfsorganisation als Botschafterin tätig. Doch nicht nur für alle, die auf zwei Beinen laufen, hat die Schauspielerin einen Platz in ihrem Herzen.

Schauspielerin Drew Barrymore eilte dem Hund sofort zur Hilfe. Foto: imago images / APress

Auch für Vierbeiner engagiert sie sich, zum Beispiel in der amerikanischen Gesellschaft zur Verhinderung von Tierquälerei. Kein Wunder also, dass sich die Schauspielerin ohne zu zögern um den angefahren Hund auf den Straßen von New York gekümmert hat.

Das ist Drew Barrymore:

US-amerikanische Schauspielerin, Model und Filmproduzentin

geboren am 22. Februar 1975 als Drew Blyth Barrymore in Kalifornien

stand bereits mit elf Monaten für einen Hundefutter-Werbespot erstmals vor der Kamera

als Kinderstar rutschte sie ab, hatte starke Drogenprobleme

sie gewann zahlreiche Preise für ihre schauspielerischen Leistungen

Der stand mit seinem Frauchen am Straßenrand und wirkte sichtlich verängstigt nach seinem Unfall. Barrymore kraulte dem Hund seinen Kopf und redete währenddessen beruhigend auf die Besitzerin ein. Nachdem sich beide wieder gefasst hatten, ging es sogar noch weiter.

Barrymore bringt Hund in Tierklinik

Gemeinsam mit einer Freundin half sie den beiden in ihr Auto und ließ den Hund noch in eine nahegelegene Tierklinik fahren. Besonders cool: Während der ganzen Aktion steht die vielprämierte Schauspielerin ganz lässig in einem langen grauen Mantel und mit Pantoffeln auf den New Yorker Straßen. Lässiger geht es wohl nicht.

Vorbildlich trägt sie dabei zudem ein Kunststoffvisier gegen das Coronavirus auf dem Kopf, wie bei „Dailymail“ zu sehen ist. Bei so viel Einsatz wird der Hund sicher wieder ganz schnell genesen! Wir wünschen gute Besserung. (dav)