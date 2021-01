Hund wird an der Straße angekettet gefunden – was danach passiert, macht traurig! „Was zum Teufel?“

Diese Geschichte lässt das Herz von Hunde-Fans bluten. Das Schicksal eines Vierbeiners aus Griechenland rührt nämlich derzeit die Menschen im Internet.

Mitten am Straßenrand wurde der Hund angekettet und zurückgelassen. Dort befreite ihn ein Mann. Jedoch nimmt die Geschichte ab da ihren traurigen Lauf.

Hund: Tragisches Schicksal eines Straßenhundes

In Griechenland leben viele Straßenhunde. Oft werden sie einfach ausgesetzt und sind auf sich allein gestellt. Ein besonders tragischer Fall ereignete sich als ein Vierbeiner an einer Hauptstraße angekettet wurde. Als wäre das nicht schlimm genug, haben seine früheren Besitzer Draht in das Halsband geflochten.

Zum Glück sah der Besitzer eines Tierheims das Unglück und befreite die Fellnase kurzerhand. Das Tier war von Beginn an sehr zutraulich und hörte sogar aufs Wort. Eine Leine war daher nicht nötig. In dem Tierheim sollte der Hund, der in der Zwischenzeit auf den Namen Johnnie getauft wurde, auf seine neue Familie warten.

Auf den Straßen in Griechenland leben viele zurückgelassene Hunde. Foto: IMAGO / Andreas Neumeier

In der Auffangstation ist er von anderen Straßenhunden umgeben und kann dort ein sicheres Leben führen. Die gesamte Rettungsaktion wurde auf einem Video festgehalten. Dieses wurde vor Kurzem auf dem YouTube-Kanal der griechischen Hundestation veröffentlicht. Allerdings hat das vermeintliche Happy End einen Haken.

Das Videomaterial ist bereits fünf Jahre alt. Johnnie ist seither im Tierheim und wurde immer noch nicht adoptiert. Sein Retter will auf den Vierbeiner aufmerksam machen, der sein neues Herrchen mit seinem wunderbaren Charakter glücklich machen kann.

Hund YouTube / Takis Shelter

In den Kommentaren können es die Menschen nicht fassen, dass so ein Hund kein neues Zuhause findet. „Er wurde seit fünf Jahren nicht adoptiert?! Was zum Teufel?“, schreibt jemand.

Das denkt sich auch der Besitzer des Tierheims in Griechenland. Das Video soll helfen, Johnnie endlich ein Zuhause zu bieten, das er verdient hat.