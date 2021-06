Hund: Vierbeiner muss ins Tierheim – seine Reaktion darauf ist wirklich herzzerreißend

Für einen zehnjährigen Hund ging es jetzt ins Tierheim von Koblenz. Als der Vierbeiner dort ankam, reagierte er wirklich herzzerreißend.

Hund: Die Reaktion des zehnjährigen Terriers Max als er ins Tierheim gebracht wurde, ist nur herzzerreißend. (Symbolbild) Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Der Hund Max winselt und winselt und ist kaum zu beruhigen, während eine Mitarbeiterin des Tierheims ihn krault und versucht, etwas Halt zu geben. Das Video des verzweifelten Terriers wurde fast 15.000 Mal geteilt, Tausende Menschen kommentierten es. Nun hat das Tierheim das Verhalten des Tieres genauer erklärt.

Hund: Die Reaktion eines zehn Jahre alten Terriers, der ins Tierheim Koblenz gebracht wurde, rührt viele Menschen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / BeckerBredel

Hund winselt herzzerreißend, nachdem er ins Tierheim kommt

Der Hund ist von seiner Halterin, einer älteren Dame, abgegeben worden. Die Frau sei mit dem Tier überfordert gewesen, er habe auch gebissen, erklären die Tierpfleger.

Max sei nicht zum ersten Mal aus Überforderung abgegeben worden, und genau darin liege das Hauptproblem.

Ein Hund musste ins Tierheim. Seine Reaktion war wirklich herzzereißend (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Gottfried Czepluch

Hund macht sich selbst „fix und fertig“

„Max ist so verzweifelt, wie viele andere Hunde in Tierheimen auch. Alle Hunde trauern. Dass er so verzweifelt ist, liegt daran, dass er niemals Halt und Struktur hatte. Zudem hat er eine ganz geringe Frusttoleranz“, erklärt eine Mitarbeiterin in einem Video.

Das führe dazu, dass er neben seiner Trauer immer wieder Wutanfälle hat, die ihn selbst „fix und fertig“ machen.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Martin Rütter: Der Hundeprofi ist entsetzt, als er DIESEN Erziehungs-Tipp liest – „Einfach mal Schnauze halten“

Hund: Schrecklicher Vorfall! Vierbeiner beißt Mädchen (5) ins Gesicht

Hund rettet kleine zwei Mädchen – nun ist DIESES besondere Tier selbst tot

-------------------------------------

Für Max hoffen die Tierpfleger auf ein Zuhause, das nicht nur von Dauer, sondern auch strukturiert und erfahren ist.

Mit Video wollten Tierpfleger auf Trauer von Hunden aufmerksam machen

Man habe mit dem Video auf die vielen Hunde und auch anderen Tiere in Tierheimen aufmerksam machen wollen, die alle leiden und trauern. „In dieser Minute leidet in einem anderen Heim ein anderer Hund genauso. Das spielt sich tagtäglich in allen Tierheimen ab, das ist Alltag.“

+++ Hund: Reporterin berichtet über gestohlenen Vierbeiner – als sie DAS sieht, reagiert sie sofort +++

---------------

Die beliebtesten Hunde-Rassen in Deutschland:

Platz 1: Labrador Retriever

Platz 2: Golden Retriever

Platz 3: Deutscher Schäferhund

Platz 4: Jack Russel Terrier

Platz 5: Yorkshire Terrier

-----------------

Vermittelt werden soll Max aktuell aber noch nicht, die Mitarbeiter im Tierheim Koblenz wollen erst einmal feststellen, was der Terrier für einen Charakter hat, wenn er nicht so verzweifelt ist.

+++ Hund: Rottweiler stürzt sich auf Kind (12) – das nimmt ein dramatisches Ende +++

Sobald die Vermittlung beginnen kann, hoffen die Pfleger auf ernstgemeinte Anfragen. (fb)

Junge mit rührender Aktion für seinen schwerkranken Hund

Ein kleiner Junge in den USA macht sich dagegen große Sorgen um seinen Hund. Der ist nämlich schwer erkrankt. Was für eine rührende Aktion der Junge für sein Haustier gestartet hat, liest du hier>>>

Hundeprofi Martin Rütter ist die Tage bei einem Erziehungstipp, den er auf Facebook lesen musste, regelrecht auf die Barrikaden gegangen. Wie dieser lautete, liest du hier>>>

Hund lebendig begraben – als ein Mann ihn entdeckt, passiert Herzzerreißendes

Ein Hund wurde lebendig begraben. Als ihn daraufhin ein Mann entdeckte, passierte etwas Herzzerreißendes. Hier mehr dazu >>>

Ein tragischer Vorfall ereignete sich in Hessen. Dort biss ein Terrier auf einmal einem vierjährigen Mädchen ins Gesicht! Wie es dazu kam, liest du hier>>>