Hund will kleine Schwester angreifen – dann greift ihr Bruder ein und wird mehrfach in den Kopf gebissen

Als ein Hund seine Schwester angreift wird Bridger Walker (6) zum Helden!

Das Tier biss ihn sogar mehrmals ins Gesicht. Mit seinem mutigen Einsatz rettete er seiner Schwester möglicherweise sogar das Leben. Der Junge aus Wyoming wird jetzt für seine Heldentat im Internet gefeiert. Kaum zu glauben wer sich sogar bei ihm meldet!

Hund will kleine Schwester angreifen

Die Tante des Sechsjährigen, Nikki Walker, ist ganz stolz auf ihren Neffen und teilt die mutige Geschichte bei Instagram. Als der Hund das kleine Mädchen angriff, stellte sich Brigder todesmutig vor das Mädchen. Er wurde dabei jedoch verletzt, weil ihm das Tier mehrmals ins Gesicht und in den Kopf biss.

Erst danach konnten sich die Kinder in Sicherheit bringen. Die Verletzungen des Jungen mussten im Krankenhaus mit 90 Stichen genäht werden. Die Attacke war ein großer Schreck für alle, doch vermutlich rettete er damit das Leben seiner geliebten kleinen Schwester.

Nach Hunde-Attacke im Krankenhaus

Wie seine Tante in ihrem Beitrag berichtet habe Bridger nach der Attacke gesagt: „Wenn jemand sterben würde, dachte ich, sollte ich es sein“. Der Sechsjährige war bereit sich selbst zu opfern um seine Schwester zu retten.

Für Nikki ist sein Handeln heldenhaft: „Ich weiß es ist eher Aussichtslos, aber ich wende mich an die Avengers und andere Superhelden damit sie über den neusten Helden in ihren Reihen erfahren.“, schreibt sie in dem Beitrag. Es sind die Hollywood-Vorbilder des kleinen Jungen.

Die Tante verlinkt darunter auch den Schauspieler Tom Holland, der die Rolle des Spider-Mans in den letzten Marvel-Filmen spielt.

---------

Das ist Tom Holland:

geboren am 1. Juni 1996

britischer Schauspieler und Tänzer

2007 Hauptdarsteller im Musical „Billy Elliot“

seit 2015 spielt er die Rolle des Peter Parker in der Spider-Man-Reihe

--------

Überraschende Nachricht von Superheld

Und es passiert das Unglaubliche! Tom Holland meldete sich darauf bei dem mutigen Sechsjährigen per Telefon und dankte ihm für seinen Einsatz.

------

------

„Du bist so mutig und wir sind alle so stolz auf dich! Deine kleine Schwester kann sich über einen Bruder wie dich glücklich schätzen.“, so der Hollywood-Star zum kleinen Bridger.

Außerdem fragte der Schauspieler ihn noch welcher Avenger sein Lieblings-Superheld sei. Doch der Junge war plötzlich sprachlos. Offensichtlich ist Spider-Man sein Favorit. Während des Telefonats trug er sogar seinen Spider-Man-Einteiler.

Am Ende lud Tom Holland den Sechsjährigen sogar noch für einen Tag ans Set des nächsten Spider-Man-Teils „Uncharted“ ein! (mia)