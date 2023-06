Hund: Welpen aus Transporter gerettet! Sie mussten in einer engen Kiste ausharren

Die Bundespolizei Ludwigsdorf hat am Mittwoch (14. Juni) einen traurigen Fund gemacht. Bei einer Routinekontrolle entdeckten sie neun Hundewelpen in einem Kleintransporter.

Als sie sahen, wie die Hundewelpen in dem polnischen Kleintransporter gehalten wurden, mussten sie sofort einschreiten. Die Bundespolizisten stoppten den Transport und brachten die Hunde anschließend in ein Tierheim.

Hundewelpen: Polizei stoppt Tiertransport

Gegen 8.30 Uhr am Mittwochmorgen fiel den Beamten ein Kleintransporter mit polnischem Kennzeichen auf. Sie entschieden sich, den Wagen anzuhalten und zu kontrollieren. Als sie bei der Kontrolle in Kodersdorf (Sachsen) den Kleintransporter öffneten, blickten sie in die süßen Augen von neun Hundewelpen.

Weniger erfreulich war allerdings die Art und Weise, wie die kleinen Vierbeiner dort transportiert wurden. Eng zusammen gepfercht in einer Plastikbox lagen dort sechs französische Bulldoggen-Babys und drei Dackelwelpen lediglich auf einer kleinen und verdreckten Unterlage.

Polizisten fanden süße Hundewelpen in einem Kleintransporter. Foto: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

„Der Pole gab an, dass er seinen Bruder in Kleve besuchen wollte. Da er aber niemanden hatte, der sich während seiner Abwesenheit um die Welpen kümmern konnte, entschloss er sich, diese mitzunehmen“, teilte die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf in einer Pressemitteilung mit.

Polizei kassiert Hundewelpen ein

Da die Bedingungen nicht den Vorschriften entsprachen, kontaktierten die Beamten den zuständigen Amtstierarzt. „Dessen Überprüfung ergab, dass im konkreten Fall von einem gemeinschaftlichen Verbringen der Hundewelpen zu gewerblichen Zwecken auszugehen war. Darüber hinaus fehlte ein gültiger Tollwutimpfschutz, der EU-Heimtierausweis als auch die notwendige Veterinärbescheinigung“, heißt es weiter.

Die Polizei nahm die Hundewelpen mit und brachte sie zur Verwahrung in ein Tierheim. Der polnische Staatsbürger durfte zwar weiterreisen, kassierte aber eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.