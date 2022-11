Hund: Welpen auf dem Weg zu neuem Zuhause – dann stürzt ihr Flugzeug ab

Diese Hunde hatten Glück im Unglück…

Flugzeug-Absturz in den USA! An Bord: 53 Hunde und drei Menschen. Der Flieger stürzte am Dienstag (15. November) auf einen verschneiten Golfplatz im US-Bundestaat Wisconsin ab.

Hund: Flugzeug landet auf Fahrwerk

Das Kleinflugzeug war auf dem Weg von New Orleans zum Waukesha County Airport – mit einem Frachtraum voller Welpen in Kisten. Sie sollten in verschiedene Tierheime gebracht werden. Doch dann geschah das Unglück: Circa 6,5 Kilometer nach dem Start stürzte der Flieger ab! Das Flugzeug landete auf seinem Fahrwerk und rutschte über den Boden.

„Dies war eine relativ katastrophale Landung“, wird Matthew Haerter, stellvertretender Leiter der zuständigen Feuerwehr, von dem englischsprachigen Online-Portal „Buzzfeed News“ zitiert. „Als sie durch die Bäume fielen, löste sich ein Flügel vom Flugzeug und kam mehrere hundert Meter weiter zum Stehen.“

Hunde kommen glimpflich davon

Die Feuerwehr eilte zu der Unglückstelle. Anwesende Golf-Sportler leisteten erste Hilfe. Treibstoff floss auf den Golfplatz. Allerdings war der größte Teil des Kerosins in den Flügeln gespeichert. Der Rumpf stellte somit glücklicherweise kein Explosions-Risiko dar. Die Absturzursache wird jetzt von der Luftfahrtbundesbehörde untersucht.

Die drei Menschen an Bord kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Aber auch keiner der Welpen verletzte sich ernsthaft. Die Tiere wurden von Tierärzten noch vor Ort behandelt und kamen in verschiedene Tierheime.

Süß: Retter adoptiert Hund

„Den Hunden geht es allen bemerkenswert gut“, sagte eine Sprecherin einer Tierschutzorganisation. „Körperlich haben sie nur ein paar Kratzer davongetragen, aber wir sind uns nicht sicher, wie sie sich verhaltensmäßig verdauen.“

Weitere Themen:

Die Tierschutzorganisation selbst nahm 21 der verunglückten Welpen auf. Vier von ihnen haben inzwischen auch ein neues Zuhause gefunden. Auch ein Feuerwehrmann, der vor Ort die Hunde aus dem Flieger befreite, adoptierte einen der Welpen, wie „Buzzfeed News“ schreibt.