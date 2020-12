Hund: Familie kauft sich süßen Welpen – kurze Zeit später wird sein Bein amputiert

Eine Familie aus England wollte sich unbedingt einen süßen Hund zulegen. Als sie den Vierbeiner endlich daheim hatten, folgte kurze Zeit später der Schock. Denn ihren neuen Hund ereilte ein schweres Schicksal.

Denn nur kurze Zeit, nachdem die Familie das Tier zu sich holte, mussten die neuen Besitzer ihrem Hund ein Bein amputieren lassen.

Hund: Familie erlebt Schock nach Kauf eines Welpen

Es ist ein tragischer Fall. Die Familie aus Essex sehnte sich schon seit langer Zeit nach einem Hund. Als der Familienvater den perfekten Vierbeiner im Internet fanden, entschieden sie schnell und kauften den Welpen.

Online konnten sie bezahlen, schließlich brachte der Züchter den 10 Wochen alten Gus zu ihnen nach Hause. In einem Handtuch gewickelt kam dieser in seiner neuen Familie an. Doch obwohl die Begrüßung hätte perfekt sein sollen, merkten die Hundehalter schnell, dass etwas nicht stimmte.

--------------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

---------------------

Zwar hat der Züchter zuvor betont, dass es dem Hund gut gehe, allerdings war das Bein des Welpen seltsam gekrümmt. Zusätzlich schien die vordere Pfote das Laufen zu erschweren. Der Chow-Chow humpelte sehr stark. Daraufhin stellten sie Gus einem Tierarzt vor, der der Sache auf den Grund gehen sollte. Dann der Schock!

Die Vorderpfote des Hundes hat sich verformt, außerdem bildete sich dort ein Geschwür. Der Tierarzt sah keine andere Möglichkeit den Vierbeiner zu retten. Entweder muss das Bein amputiert werden, oder der Welpe muss eingeschläfert werden. Zu groß sei sonst der Schmerz.

Hund muss operiert werden: Züchter stellten sich unwissend

Die Nachricht traf die Hundebesitzer wie ein Blitz. Der Züchter wollte davon nichts gewusst haben und den Hund angesichts der Tatsachen nicht mehr zurücknehmen. Die Kosten des Eingriffs konnten die Briten nicht stemmen. Also entschlossen sie sich dazu, eine Rettungsstation für Hunde zu kontaktieren. Die Dogs Trust- Organisation kümmerte sich sofort um Gus und entfernte die missgebildete Pfote.

Die Pfote von Gus konnte ohne große Komplikationen amputiert werden. Foto: imago images / Addictive Stock

Laut „Dailymail“ habe sich der Welpe von der Operation erholen können. Er ist immer noch auf der Station und wird von den Tierpflegern umsorgt. Ob und wann er zurück zu seinen Besitzern darf ist noch nicht klar.

---------------------

---------------------

Der Vorsitzende von Dogs Trust, Owen Sharp ruft dazu auf, sich in derartigen Situationen nicht zu schämen und auf die Unterstützung von Tierhilfsorganisationen zu bauen. Schließlich stehe das Tierwohl an oberster Stelle.

Dem Welpen konnte zumindest schnell geholfen werden - ein Glück also, dass er ausgerechnet in die Familie kam.