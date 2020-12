Hund: Welpe wird von Riesen-Python attackiert – Besitzerin hat irre Idee

Schockmoment für einen kleinen Hund und seine Halterin!

Der neun Wochen alte Welpe Jasper tapste nichtsahnend durch den Garten seiner Halterin im australischen Sippy Downs (Queensland). Doch urplötzlich schoss eine zwei Meter lange Python aus einem Busch und attackierte den Hund.

Hund wird von Würgeschlange angegriffen

Die Würgeschlange biss sich an Jaspers Ohr fest und wickelte sich sofort um den Körper des Vierbeiners. Ohne Hilfe wäre der kleine Welpe dem tödlichen Griff des Reptils nicht entkommen. Doch glücklicherweise erkannte seine Besitzerin Michelle van Schlouwen rechtzeitig die Gefahr.

„Ich erstarrte vor Schock und schrie“, erinnert sich Michelle im Interview mit dem australischen TV-Sender „Win News Sunshine Coast“. Gemeinsam mit ihrer Tochter Mikaela versuchte sie, Jasper zu retten.

Dafür griff sie zum nächstbesten Gegenstand: einer langen Rolle aus Pappe!

Halterin greift Tier mit Papprolle an

Damit schlug Michelle auf die Schlange ein und packte in ihrer Verzweiflung schließlich mit der Hand zu. Mehr durch Zufall erwischte sie die Schlange in der Nähe des Kopfes, sodass das Reptil sie nicht beißen konnte, und hob die Python, mitsamt Jasper in ihrem Würgegriff, in die Luft.

Der kleine Jasper wurde von einer zwei Meter langen Python angegriffen. (Symbolbild) Foto: imago images / agefotostock

Mit schleuderte und schüttelte die Python, bis das Reptil schließlich den Kampf aufgab und den Griff um den Welpen löste. Kaum war er frei, floh Jasper ins Innere des Hauses.

Jasper erholt sich gut von Angriff

Jasper hat sich nach der Attacke mittlerweile wieder erholt. Seine Verletzungen – die Bisswunde am Ohr und eine leichte Lungenquetschung – hat der Vierbeiner gut weggesteckt.

Die Python wurde zunächst eingefangen, aber kurz darauf im naheliegenden Buschland freigelassen. (at)