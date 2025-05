Hunde-Welpe landet in Tötungsstation – Tatort-Star eilt ihm zur Hilfe

Die Tierheime in NRW und Deutschland sind mittlerweile vielerorts überfüllt. Dennoch gibt es viele, die sich vor allem für Tiere aus dem Ausland einsetzen. Doch diese haben es oftmals besonders schwer, vermittelt zu werden.

So kommen nämlich immer mal wieder Hundewelpen aus Tötungsstationen nach Deutschland, um eine zweite Chance geschenkt zu bekommen. In einem besonderen Fall hat sich nun auch eine prominente Dame eingeschaltet und will helfen, die knuffigen Vierbeiner wieder zu vermitteln!

Promi-Dame setzt sich für Welpen ein

Auf Facebook veröffentlichte die Seite „Tiere suchen ein Zuhause“ einen Clip, in dem sich eine Promi-Dame für den kleinen Leo starkmacht. Die frühere Frankfurter „Tatort“-Kommissarin Andrea Sawatzki hilft dabei, Hunde aus Tötungs-Sheltern zu vermitteln und ihnen ein neues Leben zu schenken. „Meine Güte, da hast du so ein kleines Wesen und es ist für diese Welt geschaffen. Es ist perfekt, es hat kleine Pfötchen, es hat ein Näschen […] und ist auf der Welt, um zu leben. Doch dann kommen wir Menschen und machen das kaputt“, erzählt die 62 Jahre alte Schauspielerin in dem Video.

Denn der vier Monate alte Welpe und 15 andere Jung-Hunde wurden aus einer Tötungsstation in Rumänien gerettet. Unglaublich, aber wahr – die kleinen Vierbeiner standen alle kurz vor dem Tod. „Zum Glück konnten alle gerettet werden! Er und viele andere Welpen hoffen nun auf ein gutes Leben in einem tollen Zuhause“, heißt es in der Video-Beschreibung. Und Leo scheint ein ziemlich aufgewecktes Kerlchen zu sein. So soll er ziemlich neugierig, clever und ganz schön frech sein.

Die Anteilnahme an dieser herzzerreißenden Geschichte ist riesig. „Voller Hoffnung geteilt, damit du bald ein schönes Zuhause findest“, „Andrea Sawatzki präsentiert Leo aber auch bezaubernd. Toll, dass sie sich engagiert“ oder „Ich finde es so toll, dass sie sich für die Hunde einsetzen. Der Leo ist so süß“, schreiben unter anderem drei Tierfreunde im Netz.