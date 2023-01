Hund wird noch als Welpe gestohlen – doch dann geschieht etwas, was keiner für möglich hielt

Es ist der Albtraum eines jeden Hunde-Besitzers und einer Frau ist genau das passiert. Mehr als zwei Jahre war es her, als ein Welpe gestohlen wurde.

Eine Welt ging für Kerianne Becks unter, als ihr geliebter Hund geklaut wurde. Rund zwei Jahre später passierte dann etwas, womit sie selbst nicht mehr mitgerechnet hatte.

Hund wird noch als Welpe gestohlen

Im Oktober 2020 passierte es, als der erst sechs Monate alte amerikanische Staffordshire von Kerianne Becks auf mysteriöser Art und Weise einfach verschwand. Gemeinsam mit Freunden und Familie machte sie sich auf die Suche.

Sie verbreiteten Fotos in der gesamten Wohngegend in Kaiapoi, eine Stadt in der Region Canterbury auf der neuseeländischen Südinsel. Auch in den sozialen Netzwerken veröffentlichten sie Bilder des Welpen. Erste Sichtungen zu Thor, wie sie ihren Welpen genannt hatte, gab es auch schon, allerdings konnte sie ihren geliebten Vierbeiner noch immer nicht finden, berichtet das neuseeländische Online-Portal „Stuff.nz„. Doch Becks gab nicht auf.

Eines Morgens im August 2022 geschah dann das Wunder, womit niemand mehr gerechnet hatte. Sie erhielt einen Anruf von jemanden, der ihr einen Hinweis zum Aufenthaltsort von Thor gab. Er soll an der Westküste gebracht worden sein, wo er bei einer Familie lebte.

Hund kehrt zur Besitzerin zurück

Sie machte sich auf dem Weg und überwachte ihren Vierbeiner aus der Ferne. Doch mehr konnte sie nicht machen. Wenig später erfuhr sie, dass Thor von seinem aktuellen Wohnort geflohen sei. Der Hund wurde dann von der örtlichen Tierpolizei eingesammelt. Becks suchte all ihre Unterlagen und brachte sie zur Behörde.

Als die Formalitäten dann geklärt waren, bekam Becks ihren geliebten Vierbeiner wieder. „Er hat nur geweint und sich zu mir gesetzt“, erklärt sie im Bericht. Eine tierärztliche Untersuchung ergab, dass Thor bei guter Gesundheit war, allerdings war er ein wenig unterernährt, etwas ungepflegt und hatte einige Narben.

Nichtsdestotrotz ist die gesamte Familie glücklich, dass der Vierbeiner endlich wieder da ist. Vor allem von Becks 7-jähriger Tochter wird Thor mit Liebe überschüttet, nachdem er am ersten Todestag ihres Vaters nach Hause kam.