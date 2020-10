Hund: Tier ist schwer verletzt – was sein Besitzer dann macht, ist an Grausamkeit nicht zu überbieten

Diese Geschichte macht sprachlos! In Polen entdeckt eine Frau einen schwerverletzten Hund. Was sein Besitzer dem Tier angetan hat, ist an Grausamkeit nicht zu überbieten.

Eine Frau aus Lublin hörte am Freitagmorgen einen Hund leise wimmern. Als sie ihn fand, handelte sie sofort und ruft die Polizei. Denn das Tier kämpfte um sein Leben.

Hund lebendig begraben

Wo die vorbeikommende Frau den Hund fand? Unter der Erde! Er wurde lebendig begraben. Einfach unfassbar. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer.

Die Ärzte kämpfen um das Leben des Hundes. Foto: Policja Lubelska

Die Frau holte mit Hilfe von Arbeitern einer angrenzenden Firma den Hund aus der Erde heraus. Nur ein Stück seiner Schnauze guckte hervor. Mit einer Decke versuchten die Helfer den Hund warmzuhalten.

Sofort kam das Tier zu einem Tierarzt. Der Hund war extrem abgemagert und hatte zahlreiche Verletzungen.

--------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

---------------

„Das Tier benötigte sofortige medizinische Hilfe, also brachten wir es in die Klinik“, sagt Dorota Okrasa vom Tierheim für obdachlose Tiere dem „Kurier Lubelski“.

„Sein Zustand ist schwierig, bisher ist es uns gelungen, ihn zu stabilisieren, aber die Prognose ist vorsichtig. Er hat einen großen Lebenswillen, und wir hoffen, dass wir ihn auf die Beine stellen können.“

---------------

Mehr zum Thema Hund:

Hund taucht nach 11 Monaten wieder auf – Familie geschockt, wie er nun aussieht

Hund: Welpe geboren – aber das Tier hat ein sonderbares Körpermerkmal

Hund: Mann will Vierbeiner mit Döner füttern – wenig später fließt Blut

---------------

Hund: „Misshandlung mit besonderer Grausamkeit“

Wie lang der Hund unter der Erde lag, ist nicht bekannt. Die Tierheim-Mitarbeiterin sagt, dass sie schon viel gesehen habe, aber der Anblick des Hundes sei mit Worten nicht zu beschreiben.

Die Polizei sucht intensiv nach dem Täter. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis. „Den Hund lebendig zu begraben ist eine Misshandlung des Tieres mit besonderer Grausamkeit", sagt Kamil Gołębiowski, ein Sprecher des Hauptquartiers der Stadt Lublin, gegenüber dem „Kurier Lubelski“. (ldi)

+++ Hund: Auto bleibt mit Panne liegen – was ein Vierbeiner dann macht, ist unglaublich +++

Schon gewusst? Diese Art Hund hat es im Leben besonders schwer. Viele Menschen haben Voururteile. Hier liest du mehr <<<