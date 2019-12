Hund von Autofahrer entführt – einen Tag später macht Polizei einen Schock-Fund!

Bauerbach/Marburg. In Bauerbach in Hessen ist ein Hund entführt worden. Am Freitag meldete sich um 12.20 Uhr die Besitzerin (29) des Tieres bei der Polizei. Ihr Hund wurde von einem Unbekannten geklaut. Sie war mit ihrem Hund spazieren, als ein Mann den Vierbeiner in sein Auto packte. Einen Tag später machte die Polizei einen schockierenden Fund.

Hund in Altkleidercontainer gefunden

Ihr Mischlings-Hund lief etwa zehn Meter vor ihr auf der Straße Am Forsthaus. An dem Hund hing eine etwa fünf Meter lange schwarze Leine. Der Hund lief neben einem BMW eines neueren Baujahres her. Plötzlich schnappte ein Mann, der neben dem Auto stand, den Hund. Er stieg ein und fuhr weg.

Das Kennzeichen konnte die 29-Jährige nicht erkennen. Die Frau fragte im Tierheim nach ihrem Hund – Fehlanzeige. Bei der Polizei erstattete sie Anzeige wegen Diebstahls.

Dann der Schock: Einen Tag später fand die Polizei den Hund in einem Altkleidercontainer – tot. Auf dem Parkplatz Rotenberg/Hohe Leuchte in Marburg wurde der Hund in einer großen blauen Plastiktasche entsorgt. Der Täter muss den Hund zwischen Freitag, 07.40 Uhr, und Samstag, 18.45 Uhr, in den Container geworfen haben.

In so einem Container wurde der Hund gefunden. (Symbolbild) Foto: imago images / Christian Ohde

Was dem Hund zugestoßen ist, ist unklar. Äußerlich hatte er keine Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun, wie der Hund von Bauerbach ins etwa neun Kilometer entfernte Marburg kam. Außerdem sucht die Polizei den Dieb.

So soll der Hunde-Dieb aussehen:

etwa 40 Jahre alt

zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß

kräftige Statur

vermutlich türkische Herkunft

glattrasiert, mit schwarzen gegelten Haaren

Er trug eine schwarze Winterjacke ohne Kapuze, eine dunkelblaue Jeans und weiße Winterschuhe

Hund geklaut: Die Polizei braucht deine Hilfe. Hast du etwas gesehen?

Die Polizei stell diese Fragen:

Wer hat den schwarzen Pkw, mutmaßlich BMW, am Freitagmorgen in der Straße Am Forsthaus in Bauerbach gesehen? Wer war zwischen Freitagmorgen und Samstagabend auf dem Pendlerparkplatz unterhalb des Altenheims, in der Mitte des Friedhofs an den Containern? Wer hat dort jemanden beobachtet, der eine große blaue Plastiktasche in den Altkleidercontainer warf? Wer kann Hinweise zu dem Mann und dem Auto geben?

Falls du etwas zum Hund, dem Mann oder dem Auto weißt, melde dich bei der Polizei Marburg unter Telefon: 06421/406-0. (ldi)