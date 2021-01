Hund: Der Vierbeiner wurde an der Straße zurückgelassen, dann erfuhr er ein trauriges Schicksal. (Symbolbild)

Hund wird an der Straße angekettet gefunden – was danach passiert, macht traurig: „Was zum Teufel?“

Der Vorfall rührt zu Tränen: Ein Hund wird an einer Straße angekettet und zurückgelassen. Das Schicksal nimmt seinen Lauf und der Vierbeiner wird schließlich aufgefunden.

Doch was danach passiert, macht traurig. Ein Video auf Youtube gibt einen Einblick in das Leben des Hundes. Schockiert schreibt eine Frau: „Was zum Teufel?“

Hund an Straße angekettet – Schicksal macht traurig

Als die braune Fellnase ein Pfeifen hört, realisiert sie, dass Hilfe naht. Der Hund wedelt mit dem Schwanz und stellt sich auf seine Hinterpfoten.

Dann streckt ihm ein Mann eine Hand entgegen und der Vierbeiner will offenbar gar nicht mehr aufhören, daran zu lecken. Er springt weiter auf seinen Hinterpfoten, kann sich kaum halten vor Freude.

Wenig später befindet sich der Hund, der den Namen Johnnie bekommen hat, umgeben von Gleichgesinnten in Sicherheit. Das war im Oktober 2016.

Seitdem befindet sich Johnnie im Schutz von Takis Shelter auf der griechischen Insel Kreta. Dort geht es dem Tier sichtlich gut, doch sein Schicksal schockiert eine Frau: „Er wurde in fünf Jahren nicht adoptiert? Was zum Teufel?“, schreibt sie. Andere Nutzer kommentieren das Youtube-Video so:

„Was zum Teufel ist los mit Leuten, die diesen schönen Hund zurücklassen? Er ist jetzt in Sicherheit und wird jetzt glücklich sein. Takis Shelter – wo es keine Ketten gibt ... Spende, adoptiere, arbeite ehrenamtlich.“

„Vielen Dank für das Kümmern und die Rettung von Johnnie, Takis. Dein Engagement, Tieren zu helfen, ist bemerkenswert. Er ist wirklich ein liebevoller Hund. Gut gemacht, Takis. Du machst die Welt zu einem besseren Ort.“

„Ich habe gerade meinen kosmischen Brief an das Universum geschickt und darum gebeten, dass Johnnie bald von der liebsten Familie mit einem fantastischen Haus adoptiert wird und viel Freizeit hat, um ihn zu verwöhnen, wie er es verdient. Schau dir dieses süße Gesicht an; er ist so glücklich, mit Takis dort zu sein.“

„Er hat so ein schönes Gesicht und einen Sinn für Liebe, dass er sofort adoptiert wird. Ich wünschte, ich könnte ihn haben. Danke, Takis!“

„Glückliches Leben im Takis Shelter. Johnnie, ich hoffe, jemand wird dich schnell adoptieren... segne dich.“

Hund: An Straße angekettetes Tier erlebt trauriges Schicksal

Organisation hilft allen streunenden Tieren

Während die Menschen hoffen, dass Johnnie schnell einen neuen Besitzer findet, tut Theoklitos Proestakis, Spitzname Takis, sein Bestes. Er gründete nämlich die Non-Profit-Organisation Takis Shelter in Ierapetra auf Kreta, die sich ab 2014 zur Aufgabe macht, streunende Tiere auf der Insel aufzunehmen.

Dafür besitzt Takis Shelter private, umschlossene Olivenhaine auf einer Fläche von 33.000 Quadratmetern, auf denen sich die Tiere frei bewegen können.

Hund: Die Tierschutzorganisation lebt von ehrenamtlicher Unterstützung und Spenden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / agefotostock

Aktuell befinden sich im Takis Shelter über 400 Hunde und Katzen, die auf ein neues Zuhause warten. Es bleibt also nur zu hoffen, dass die Tiere – wie auch Johnnie – bald adoptiert werden. Wer sich schon jetzt in den Vierbeiner verliebt hat oder Takis Shelter unterstützen möchte, der kann hier in Kontakt mit der Tierschutzorganisation treten.