Hund bei Friseur abgegeben: Frauchen bei diesem Anblick schockiert – „Unglaublich!“

Sao Paulo. Unfassbar, was dieser Hund bei einem Friseur im brasilianischen Sao Paulo erleiden musste!

Sein Frauchen Vanda Souza hatte Hund Scott zum Friseur geschickt, um sein Fell wieder zurechtzustutzen. Doch was sie sah, als sie ihren Vierbeiner wieder abholen wollte, war nichts anderes als ein Schock!

Hund: Friseur schneidet Vierbeiner Zunge ab!

Denn offenbar hatte der Hundefriseur mit seiner Schere einmal derart unvorsichtig angesetzt, dass er Scott einen Teil seiner Zunge abgeschnitten hatte!

Auf Facebook ließ Vanda Souza Fotos des armen Vierbeiners veröffentlichen und fordert in einem Post „Gerechtigkeit für meinen Scott“.

„Das Herz hält so viel Traurigkeit nicht aus“, schreibt die verzweifelte Halterin auf Facebook. „Ich habe noch dafür bezahlt. Unglaublich, was sie mir berechnet haben.“

Hund Scott trinkt und isst nicht mehr

„Er war immer ein fröhlicher Hund“, erinnert sich Vanda Souza. Heute sehe sie nur noch Angst und Schmerzen in den Augen von Scott.

Seit dem Friseurbesuch habe der Hund weder gegessen noch getrunken. „Mein Scott, mein Junge, mein vierbeiniger Sohn, ich will Gerechtigkeit“, so seine Halterin. (at)