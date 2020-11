Hund: Vierbeiner geht in den Garten – was dann passiert, ist der blanke Horror

Es ist wohl der Horror von jedem Tierfreund: Der Hund will sich nur schnell im Garten erleichtern – und verschwindet auf nimmer wiedersehen.

Eine solche furchtbare Erfahrung hat jetzt eine Familie aus Georgia (USA) durchmachen müssen. Doch nicht nur ihren geliebten Hund, sondern auch den Glauben an das örtliche Tierheim verlor die Familie. Über den furchtbaren Fehler der vermeintlichen Tierretter hat der lokale Fernsehsender „Walb News 10“ berichtet.

Hund läuft durch den Garten – seine Familie wird ihn nie wieder sehen

Was war passiert? Weil Rüde Shotgun ein dringendes Bedürfnis hatte, ließ die Familie den Hund am späten Abend noch einmal in den Garten – wie sonst auch. Nur mit dem Unterschied, dass er in dieser Nacht nicht ins Haus zurückkehrte.

+++ Hund: Junge Frau stirbt an Krebs – wie ihr Vierbeiner reagiert, ist herzzerreißend +++

Die verzweifelte Suche nach dem geliebten Familienmitglied blieb in den nächsten Tagen ohne Erfolg. Auch in den Nachbarsgärten fehlte leider jede Spur von der großen Samtpfote.

Hund Shotgun wollte sich nur schnell im Garten erleichtern, doch plötzlich fehlte von ihm jede Spur. (Symbolbild) Foto: imago images

-----------------------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

-----------------------------

Auch im Tierheim schüttelten die Mitarbeiter ratlos den Kopf, niemand wollte Shotgun gesehen haben. Die Familie hinterließ dennoch ihre Adresse bei den Experten, schließlich sind sie die erste Anlaufstelle für Tierfreunde, die einsam umherirrende Hunde aufgabeln.

+++ Martin Rütter ist besorgt, als er Hund beobachtet: „Die Situation ist ernst“ +++

Furchtbare Nachricht – doch die Erklärung ist der blanke Horror

Eine Woche später meldete sich das Tierheim tatsächlich bei Shotguns Familie, doch sie hatten eine furchtbare Nachricht. Shotgun war tot. Anscheinend war der Rüde zuvor tagelang in der Umgebung umhergeirrt.

In seiner Verzweiflung soll der eigentlich wohlerzogene Hund dann das Haustier einer Frau angegriffen haben. Diese verständigte daraufhin das Tierheim. Weil der große Hund sich gegenüber den Pflegern aggressiv benommen und sogar zugebissen haben soll, war das Urteil über Shotgun schnell gefallen.

-----------------------------

Mehr zum Thema Hund:

Hund in Bayern: Junge (13) hört Schreie in der Nacht – doch dann ist es schon zu spät

Hund: Spaziergänger gehen mit Tier Gassi – und machen einen gruseligen Fund

Hund: Sie ziehen mit Joe Biden ins Weiße Haus – er sorgt sogar für eine Premiere

-----------------------------

Ein haarsträubender Fehler. Denn weil der Hund zudem weder ein Halsband noch einen Mikrochip trug, schläferte ein Tierärzt ihn noch am selben Tag ein. Erst später stellte sich heraus, dass es sich um Shotgun handelte. Der Vierbeiner, der von seiner Familie so schmerzlich vermisst wurde.

Schlimme Fehlentscheidung soll Konsequenzen haben, fordert Shotguns Frauchen

Shotguns Frauchen konnte kaum fassen, als das Tierheim ihr sein trauriges Schicksal am Telefon mitteilt. Schließlich habe sich Shotgun zuhause stets „süß“ und „sanft“ verhalten.

Dem Tierheim droht sie nun Konsequenzen an, will einen Anwalt einschalten. „Er war ein Familienmitglied. Sie haben sich mit den Falschen angelegt“, sagte sie „Walb News 10“ – auch, wenn ihr dieser Schritt den geliebten Vierbeiner nicht zurückbringt. (vh)