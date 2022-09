Hund: Bekannter Arzt bindet Vierbeiner an Auto – was dann passiert, ist sadistisch

Einfach nur grausam, was ausgerechnet ein Arzt einem Hund angetan haben soll.

Der Mann band den armen Vierbeiner an seinem Auto fest und fuhr los. Der arme Hund versuchte verzweifelt mit dem Auto mitzuhalten.

Hund von Arzt gequält

Unfassbar, was ein Mann mit einem Hund angestellt haben soll. Dass es sich bei dem Mann um einen Arzt handelt, macht die Situation nur noch schlimmer. Das Geschehen ereignete sich in Jodhpur (Indien).

Ein Video, welches im Netz kursiert, soll demnach zeigen, wie Dr. Rajneesh G. einen streunenden Hund an einer Leine an seinem Auto festbindet. Dann fährt der renommierte plastische Chirurg eines staatlichen Krankenhauses los und der arme Vierbeiner versucht verzweifelt mit dem Fahrzeug mitzuhalten, so „republicworld.com“.

Ein Hund wurde von einem Arzt gequält. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Ukrinform

Hund wird von Mann an Auto festgebunden

Bei der brutalen Aktion erlitt der Hund eine Fraktur an einem Bein und Verletzungen am anderen. Außerdem trug er Prellungen am Hals davon, sagte ein Pfleger der Dog Home Foundation. Der örtliche Polizeichef sagte, dass gegen Dr. Rajneesh Galwa ein Verfahren nach Abschnitt 428 (Unheil durch Töten oder Verstümmeln von Tieren) des indischen Strafgesetzbuches und Abschnitt 11 (grausame Behandlung von Tieren) des Gesetzes zur Verhinderung von Tierquälerei eingeleitet worden sei.

Das Video wurde offenbar von Pendlern gemacht, die anschließend den Wagen stoppten und das Tier befreiten, so „republicworld.com„. Der Verwalter des Tierheims, das den Hund nun aufgenommen hat, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Polizei: „Die Polizei hat den Krankenwagen unnötigerweise auf die Polizeiwache gebracht und ihn dort über eine Stunde lang festgehalten, obwohl wir sie gebeten hatten, ihn freizugeben, damit der verletzte Hund behandelt werden kann. Die Polizei handelte unter dem Einfluss des Arztes, und erst nach zwei Stunden wurde eine Anzeige erstattet.“ Der Arzt selber hat sich noch nicht zu den Anschuldigungen geäußert.