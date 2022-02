Hund: Schock-Video aufgetaucht! Unfassbar, was dieser Mann seinem Vierbeiner antut

Hündin Hanna aus dem Tierheim in Gelsenkirchen hat einen grausamen Leidensweg hinter sich. Ihre Vorbesitzer haben die Kangal-Hündin schwer misshandelt.

So grausam und traurig ist die Geschichte von Hündin Hanna

Unfassbar, wie ein Mensch mit seinem Hund umgeht.

Denn das, was ein Mann seinem Hund in Pforzheim nun angetan hat, ist einfach kaum in Worte zu fassen.

Hund wird Furchtbares von eigenem Herrchen angetan

Ein Video zeigt deutlich, wie der Hund von dem Mann immer wieder gepackt und in die Enz in Bad Wildbach geworfen hat.

Der Fluss ist zwar kein reißender Strom, aber das Tier hat sichtlich Mühe aus dem Wasser zu gelangen, so sehr zehrt die Strömung an ihm. Zudem ist auf dem Video zu hören, wie der Mann sich abfällig über den Vierbeiner äußert.

Das Video ist nach Angaben der Tierschutzorganisation Peta im Januar entstanden und ihr zugespielt worden. Diese erstattete Anzeige gegen den Mann.

Tierhalter muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten

Gegen den Tierhalter wird nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt, wie der "SWR" berichtet.

Sollte der Mann verurteilt werden, könnte ihm eine Freiheits- oder Geldstrafe drohen.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Hund befindet sich nun in Tierheim

Der Hund wurde in die Obhut des Veterinäramtes gegeben und ist nun im Tierheim in Pforzheim.

Ob das Tier wieder zu seinem Halter zurückgegeben wird, ist unklar. (fb)