Hund an Tankstelle vergessen – dann beginnt eine unglaubliche Reise

Was für eine kuriose und verrückte Hunde-Geschichte! Immer wieder entlaufen Hunde - doch ab und zu werden sie auch einfach vergessen.

Das ist einer Familie hat nach einer Rast an einer Tankstelle passiert. Erst Zuhause fiel ihnen der unglückliche Fehler auf.

Der Hund war an der Tankstelle auf sich allein gestellt. Doch was sich dann ereignete, ist eigentlich unvorstellbar.

Hund: Familie vergisst Vierbeiner an Tankstelle - was dann passiert, ist verrückt

Ein Besuch bei der Verwandtschaft endete für eine Familie aus China in einem großen Drama. Auf dem Rückweg der längeren Autofahrt hielten sie an einer Tankstelle, um den Tank aufzufüllen und eine Pause einzulegen. Erst Zuhause erwartete sie der große Schock: Die Familie hatte ihren Hund an der Tankstelle vergessen.

Unglaublich was mit dem Vierbeiner passierte, nachdem seine Familie ihn an einer Tankstelle vergessen hatte. (Symbolbild) Foto: imago images / Hans Lucas

Diese ist über 60 Kilometer entfernt – der kleine Vierbeiner also komplett auf sich allein gestellt. Mit einem schlechten Gewissen fuhr der Vater zurück, doch von dem Tier fehlte jede Spur. Die Familie tröstete sich mit dem Gedanken, der Hund sei bei einem Besitzer gelandet, der sich gut um ihn kümmert. Als die Familie die Hoffnung bereits aufgegeben wollte, passiert etwas Unglaubliches.

Nach 26 Tagen stand der Hund vor der Haustür seiner Besitzer, die ihren verloren gegangen Hund so vermisst hatten. Er hatte die gesamten 60 Kilometer allein zurückgefunden. Er sei zwar etwas abgemagert gewesen, dennoch war er ganz der Alte, sagt der Besitzer gegenüber dem „Mirror“.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Dass Hund und Herrchen in diesem Fall noch einmal zusammengefunden haben, grenzt fast an ein Wunder. Und eine Sache ist sicher: So ein Missgeschick wird der chinesischen Familie wohl kein zweites Mal passieren.

Hunde-Wunder in den USA

