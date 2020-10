Hund seit über 200 Tagen vermisst – dann ändert ein Video plötzlich alles

Die Geschichte von diesem Hund und seinem Herrchen aus den USA ist einfach bewegend. Mehr als 200 Tage waren Hund „Blue“ und sein Herrchen Pat getrennt. Pat startete eine große Suchaktion, doch nach mehr als einem halben Jahr hat er die Hoffnung fast verloren.

Dann erreicht ihn ein Video. Und er traut seinen Augen kaum: Denn in dem Video sieht Pat seinen geliebten Hund putzmunter spielend in einem Tierheim. Das große Problem: Zwischen dem Ort, wo Blue entlaufen ist und seinem Herrchen liegen rund 1900 Kilometer!

Hund verschwindet – Herrchen nimmt Mammut-Reise auf sich

Denn in der Zwischenzeit musste Blues Herrchen Pat arbeitsbedingt von Tennessee nach Texas umziehen. Dort erhielt er von einem Freund plötzlich ein Video geschickt und traute seinen Augen kaum: Die Aufzahme zeigte seinen Hund, wie er in einem Tierheim in Tennessee spielte!

------------------------------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

------------------------------------

Wie das Tierheim auf Facebook berichtet, habe Pat unmittelbar dort Bescheid gesagt: „Das ist mein Hund!“, hatte er geschrieben. Und eine drastische Entscheidung getroffen.

Sofort setzte er sich in sein Auto und fuhr los. Fast 2000 Kilometer legte der Mann mit dem Auto zurück. Etwa die doppelte Strecke wie von Flensburg nach München.

------------------------------------

Mehr zum Thema Hund:

Hund bewahrt seinen Besitzer vor dem Knast – weil er plötzlich diese rührende Idee hat

Hund ist 10 Jahre verschwunden – als sein Frauchen ihn endlich wieder findet, wird es traurig

Hund: Mann streichelt niedliches Tier – mit den dramatischen Folgen rechnet er nicht

------------------------------------

„Ich hab dich so sehr vermisst“

„Wir haben nicht viele Happy-Ends wie dieses. Es gab Tränen, eine Menge Hunde-Küsse und viele glückliche Gesichter. Was für eine großartige Geschichte“, schreibt das Washington County Animal Shelter auf Facebook.

Wie groß die Freude der beiden war, zeigt auch das Video ihres Wiedersehens. Freudig springt der Hund an seinem Herrchen herauf, er beugt sich zu ihm und sagt: „Das ist mein Junge. Ich hab dich so sehr vermisst.“ Was für ein emotionales Wiedersehen. (dav)