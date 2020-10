Hund verliert beide Augen – herzzerreißend, wer dem blinden Vierbeiner nun hilft

Wir waren in der Tierklinik am Kaiserberg und haben uns einige Krankheiten erklären lassen.

Ein Glaukom hat das Leben von Hund Tao mächtig auf den Kopf gestellt. Wegen dieser Krankheit hat der Hund nicht nur Schmerzen erlitten, sondern ist am Ende vollständig erblindet.

Doch Frauchen Melanie Jackson aus den USA hat die Hoffnung für einen normalen Alltag mit ihrem geliebten Hund nicht aufgegeben – und laut „Bored Panda“ einen Weg gefunden, die ans Herz geht.

Hund erblindet – Frauchen findet genialen Helfer

Als die Ärzte wegen des Glaukoms chirurgisch beide Augen von Tao entfernen mussten, blies der Hund nicht lange Trübsal. Zum Glück erholte sich Tao schnell von der OP. Drei Tage später bewältigte er schon die Treppe im Haus und konnte ohne Leine laufen.

Tao schien wieder glücklich zu werden, doch ganz perfekt lief der neue alte Alltag ohne Augen noch nicht. Ein verständnisvoller Gefährte musste her. Einer, der genau versteht, was in dem Vierbeiner vorgeht. Also zog Hund Oko bei Melanie und Tao ein!

Das geschieht, als Hund Oko hinzukommt

Der erst acht Wochen alte Golden Retriever verstand er sich blendend mit Tao. Der Welpe ist nicht nur zu seinem Spielkameraden geworden, sondern gleichzeitig zu einem Blindenhund für seinen neuen Kumpel Tao!

Hund Tao spielt gern im Freien mit seinem neuen Gefährten Oko. Foto: imago images / Cavan images

Dafür arbeitet Melanie jeden Tag hart. „Ich trainiere Oko, denn wenn ich das nicht tun würde, würde er Tao ins Verderben führen. Er ist ein typisch neugieriger Welpe“, witzelt Melanie.

„Tao wird darauf trainiert, dem Geruch von Oko zu folgen, und Oko wird darauf trainiert, auf meine Befehle zu hören und zu reagieren.“

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

---------------------

Das funktioniert immer besser, die zwei Hunde sind inzwischen zu einer unzertrennlichen Einheit geworden. Tao geht es wieder richtig gut, er spürt keine Schmerzen mehr.

Laut seiner Besitzerin wirkt Okos Anwesenheit sogar wie eine Frischzellenkur für Tao: Er verhält sich laut „Bored Panda“ wesentlich jünger, als es Hunde üblicherweise in seinem Alter tun. (vh)

