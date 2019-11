Hund und Besitzerin sehen sich nach langer Zeit wieder – du ahnst nicht, wie der Hund reagiert

Wie jede Freundschaft ist auch die Beziehung zu einem Hund ein stetiges Auf und Ab.

Die Geschichte einer Soldatin und ihres Gefährten beweist dies nur allzu gut. Und rührt zutiefst.

Hund Murphy aus den USA hat laut „Daily Mail“ sein Frauchen erst nach Wochen wiedergesehen. Und wie der Hund reagiert, ist einfach nur phänomenal und herzerwärmend!

Hund: Soldatin sieht ihr Tier endlich wieder

US-Soldatin Janna Berger (20) musste Hund Murphy für zehn Wochen verlassen. Sie absolvierte ihre Grundausbildung. Janna ließ den Vierbeiner bei ihren Eltern in Salem, Ohio. Insgesamt drei Jahre lang war der Hund täglich bei ihr.

„Ich habe jeden Tag an Murphy gedacht. Ich glaube, ich habe ihn mehr vermisst als meine Familie, weil ich wusste, dass er nicht wusste, ob ich jemals zurückkehren würde“, offenbart sie ehrlich. Ob das ihren Eltern so gut gefällt...

Um ihr den Trennungsschmerz zu erleichtern, fuhr ihr bester Freund zu ihr nach Hause und besuchte Murphy. „Er hat Murphy schlafend vor meinem Zimmer gefunden, einen seiner Pfotenabdrücke auf einem Zettel per Post an mich geschickt.“ Während Janna weg war, schlief der Hund immer vor ihrer Schlafzimmertür in ihrem Elternhaus.

Dann endlich war es soweit: Janna durfte ihren Hund wiedersehen. In ihrer Uniform samt Mütze steht sie vor Murphy. Doch der reagiert anders als erwartet. Er rennt weg, erkennt sein Frauchen nicht. Es ist einfach nur herzzerreißend...

Doch als Janna DAS macht, ändert sich alles

Dann nimmt Janna die Kappe ab und ihr Vater kniet sich neben sie. Plötzlich erkennt Murphy Janna. Was dann folgt, ist der Hammer!

Hund Janna Berger

Sie hat ihren Hund wieder: „Glücklichster Moment meines Lebens“

Der Hund flippt völlig aus! Vor Freude läuft er hin und her, schleckt Janna ab, wedelt heftig mit seinem Schwanz. Hüpft durch die Luft. Kuschelt immer wieder mit ihr, ist einfach nur glücklich, dass sein geliebtes Frauchen wieder daheim ist. „Als er mich anfangs nicht erkannte, brach es mir das Herz“, sagte Janna.

„Ich hatte keine Ahnung, dass Murphy so reagieren würde, wie er es tat, als ich endlich nach Hause kam." Die US-Soldatin ist einfach nur erleichtert und happy: „Der glücklichste Moment meines Lebens war, als er endlich herausfand, dass ich es war.“

So erkennst du, dass dein Hund dich lieb hat:

Er freut sich, wenn du heimkommst und rennt zu dir

Er schleckt dich ab und sucht immer wieder deine Nähe

Er bringt dir sein Stöckchen

Dein Hund möchte mit dir im Bett schlafen

Er ist eifersüchtig

Er wedelt aufgeregt mit dem Schwanz, wenn er dich sieht

Soldatin Janna hat mittlerweile ihre Ausbildung absolviert und wird bald umziehen müssen, schreibt die „Daily Mail“. Aber nicht ohne: Hund Murphy!