Hund: Tragisches Schicksal! Dieser Vierbeiner ist sein Leben lang ...

Es sind Bilder, die bei jedem Tierfreund Gänsehaut hervorrufen. Die Zustände, in denen ein Hund auf der griechischen Insel Kreta sein Dasein fristen musste, sind bedrückend.

Sein ganzes Leben lang wurde das Tier eingesperrt. Nicht nur ein Zaun trennte den Hund von der Freiheit, der Besitzer hatte den völlig unterernährten Vierbeiner außerdem dauerhaft angekettet. Bis eines Tages endlich die langersehnte Rettung kam.

Ein Hund auf der griechischen Insel Kreta erlitt schreckliche Qualen. (Symbolbild) Foto: imago images / K-P Wolf

Hund leidet in Gefangenschaft – unter grausamen Bedingungen

Die hygienischen Zustände im Gehege des Tieres waren grauenhaft. Der arme Hund musste beinahe in seinen eigenen Fäkalien schlafen. Was ihm als Wasser hingestellt wurde, hat den Namen so nicht verdient. Die Farbe erinnerte eher an Erbrochenes.

Das Tier muss unter schrecklichem Juckreiz gelitten haben. Denn das Halsband hatte sich quasi in das Fell eingebrannt. Krätzmilben setzten der Hündin weiterhin zu, viele Teile des Fells waren ausgefallen.

Nachbarn rufen die Polizei

Nachbarn fassten sich letztlich ein Herz und beschwerten sich bei der Polizei über die Haltungsbedingungen des Hundes. Die Polizei rückte an und zog sofort Konsequenzen.

++ Martin Rütter: Hundeprofi erlebt dramatische Situation! „Sehe hier einen Hund, der...“ ++

Den verwahrlosten Vierbeiner wollten sie unter keinen Umständen bei seinem Besitzer lassen. Sie meldeten sich bei Takis Proestakis, der einen Youtube-Kanal mit 244.000 Abonnenten betreibt. Der Tierschützer befreite das Tier und nahm es zu sich ins Tierheim auf. Die Bilder davon postete er auf der Video-Plattform:

Tragisches Hundeschicksal

„Du wirst irgendwann eine wunderschöne Dame sein“

Dort gab man der Hündin den Namen „Myrto“ und päppelte sie liebevoll wieder auf. „Du wirst irgendwann eine wunderschöne Dame sein“, versprach Takis Proestakis.

Tatsächlich erholte sich Myrto nach einer Zeit von ihrem Milbenbefall. Das Fell wuchs wieder, beginnt mit ordentlicher Fütterung zu wachsen. Jetzt zeige die spielfreudige Hündin ihren wunderbaren Charakter, so der Tierschützer. Er hofft, dass er die Hündin nun an einen liebevollen Haushalt vermitteln kann.

Zurück zum ehemaligen Besitzer geht es für die Hündin definitiv nicht. Takis Angaben zufolge entzog die Polizei diesem die Erlaubnis, jemals wieder einen Hund halten zu dürfen. (ak)