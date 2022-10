Hund: Tierärzte machen Horror-Fund – tote Welpen in Briefkasten gequetscht

Ein besonders schlimmer Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und ein grausames Vergehen gegen mehrere Hunde! Am Montag haben Mitarbeiter des Veterinäramtes in Erfurt einen erschreckenden Fund gemacht. Beim Blick in den Briefkasten der Behörde bot sich den Mitarbeitern ein schrecklicher Anblick.

Darin steckten insgesamt sieben tote Hunde. Unbekannte müssen sie am Wochenende dort versteckt haben. Jetzt ermittelt die Kripo Erfurt im Fall der toten Welpen.

Tote Hunde in Briefkasten entdeckt

Die sieben toten Welpen steckten in dem Briefkasten des Erfurter Veterinäramtes. Am Montagmorgen hatte sie ein Mitarbeiter der Behörde dort entdeckt. Unbekannte hatten die Leichen am Wochenende in den Briefkasten des Behördensitzes an der Johannesstraße gestopft.

Die Thüringer Polizei ermittelt zurzeit noch, wie die Tiere zu Tode gekommen sind. Welcher Rasse sie angehören, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Lediglich die dunkelbraune Fellfarbe nennt die Polizei als Indiz.

Polizei sucht nach Zeugen

Das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz in Bad Langensalza untersucht nun die Kadaver. Währenddessen sucht die Kripo Erfurt, die die Ermittlungen übernommen hat, nach Zeugen.

Wer Angaben zur Herkunft der Tiere machen kann oder sogar ihre Tötung beobachtet hat, soll sich an die Kripo Erfurt unter der Nummer 0361 57432 4602 wenden. Um es den Ermittlern leichter zu machen, nenne am Telefon bitte die Vorgangsnummer 0249942.

