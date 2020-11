Hund: Tierheim will alte Vierbeiner vermitteln – und greift zu DIESEM Trick

Natürlich ist ein Hund jeden Alters ein toller Gefährte. Doch viele Menschen ziehen die kleinen, niedlichen Welpen einem gediegenen Senior aus dem Tierheim als neues Familienmitglied vor.

So werden die Hunde-Senioren oft völlig zu Unrecht übersehen – zumindest bisher. Denn ein Tierheim in Florida (USA) hat laut „Mymodernmet“ mit einem genialen Trick auch den ältesten Hund ins rechte Licht gerückt und vielen Vierbeinern so ein neues liebevolles Zuhause beschert!

Hund: Mit diesem cleveren Trick will das Tierheim die alten Vierbeiner an liebevolle Familien vermitteln

Gute Manieren und den tierärztlichen Check weisen die Tiere schließlich schon vor, doch was fehlte, war die Aufmerksamkeit. Doch wie erzeugt man die für diese Tierheim-Randgruppe?

Ganz einfach: Mit dem richtigen Look! „Unsere Managerin kam auf die Idee, unsere alten Hunde wie menschliche Senioren zu stylen“, berichtet Amy Carotenuto vom Tierschutz.

Gesagt, getan. Hut, Perücke, Brille und Krawatte aus dem Archiv gekramt und losgeknipst. Entstanden sind superniedliche Bilder, die beweisen, dass die Senioren mindestens genau so süß sind wie Welpen.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Einer von ihnen ist Bambi. „Sie hatte solche Angst, als sie zu uns kam. Sie brauchte nicht lange, um das Personal für sich zu gewinnen, doch mit einer Familie sah es anders aus“, erinnert sich Carotenuto.

Zwar hat Bambi schon einige Jahre auf dem Kasten, doch die lässt er sich nicht anmerken: „Lass dich nicht von ihrem Alter täuschen. Bambi ist allzeit bereit für Spaziergänge, Spielen, Kuscheln und Rollen im Gras!“

Das niedliche Fotoshooting brachte tatsächlich den gewünschten Erfolg. Innerhalb eines Monats konnte das Tierheim viele Senior-Vierbeiner vermitteln, nur drei warten laut „Mymodernmet“ noch immer auf ein neues Zuhause.

Doch die Mitarbeiter sind sich sicher, dass auch sie sich nicht mehr lang gedulden müssen. (vh)