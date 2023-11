Hund bittet Tierschützer verzweifelt um Hilfe – bei diesem Video bleibt kein Auge trocken

Was für eine traurige und bittersüße Szene! Mit großen Augen und aufgeregt wedelndem Schwanz kam einer US-amerikanischen Tierschützerin aus Texas kürzlich ein streunender Hund mitten auf der Straße entgegengelaufen.

Was dann folgte, ist einfach nur herzerwärmend. Denn der Hund bat die Frau um Hilfe. Wie, das siehst du hier bei uns in einem herzzerreißenden Video.

Hund sucht Hilfe bei Tierheim

Eine Mitarbeiterin der „Off the grid animal sanctuary“ in Texas hörte an Halloween (31. Oktober) lautes Gebell. Die Hunde im Tierheim waren ganz aufgeregt und stimmten ein. Die Frau wollte wissen, was los war, und sah sich vor dem Gatter um. Dort streifte ein Vierbeiner umher und sah immer wieder zu ihr herüber. Also ging sie hinaus und schnappte sich ihr Handy, um die Szene zu filmen.

„Ich konnte erkennen, dass er nach Hilfe suchte, aber sein Gesicht wirkte für einen kurzen Moment ein wenig eingeschüchtert auf mich“, beschrieb die Frau die tierische Begegnung auf Instagram, wo sie auch ein Video davon teilte. Doch dann kam er Schwanz wedelnd und mit den Ohren wackelnd auf sie zu und setzte sich vor ihr auf den Boden.

Emotionales Video

Plötzlich streckte der noch recht jung aussehende Hund seine rechte Pfote aus und die Frau nahm sie in ihre Hand. Der Vierbeiner zuckte überhaupt nicht zurück, sondern ließ sich das Pfötchen streicheln, während er mit großen Augen zu seiner erhofften Retterin hinaufblickte.

Und damit war es um die Tierschützerin geschehen. Ihr war sofort klar: „Los geht’s! Retten wir den Kerl!“ Also ab in die Quarantäne, aber vorher noch den Alpha-Hund „Kumo“ treffen. Der Hütehund musste sein „Ok“ geben, bevor der neu getaufte „Deputy“ – so heißt er von nun an – ins Tierheim reindarf.