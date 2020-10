Hund: Diese Vierbeiner haben es besonders schwer – „Haben die gleiche Chance verdient wie ihre Artgenossen“

Hättest du das gewusst? Eine Art Hund hat es im Tierheim besonders schwer. Und das völlig zu Unrecht. Der Deutsche Tierschutzbund will mit diesem Vorurteil aufräumen.

Der Hund ist der liebste Freund des Menschen. Doch leider macht der Mensch bei der Auswahl seines teuren Begleiters einige Abstriche. Denn nicht jede Art Hund ist gleich beliebt. Dabei geht es nicht nur um die Rasse, sondern ums Fell.

Hund: Angst vor schwarzen Tieren

Denn schwarze Fellträger werden aus Tierheimen seltener adoptiert als ihre anders farbigen Freunde. Warum das so ist? Aberglaube. Noch immer haben viele Menschen Angst vor Hunden und Katzen mit schwarzen Haaren.

Ein schwarzer Hund ist unbeliebt? Mit diesem Plakat will der Deutsche Tierschutzbund dagegen ankämpfen. Foto: Deutscher Tierschutzbund e.V.

Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Deutschen Tierschutzbundes hervor. Schwarzes Fell wird häufig als bedrohlich empfunden, weswegen es vor allem große schwarze Hunde bei der Vermittlung besonders schwer haben.

Mit der Kampagne „Tierheime helfen. Helft Tierheimen!“ will der Tierschutzbund die schwarzen Tiere ins rechte Licht rücken.

„Manche Menschen vermuten irrtümlich, dass dunkle Hunde gefährlicher seien als Tiere mit einem andersfarbigen Fell. Diese Angst ist völlig unbegründet. Denn die Farbe des Fells sagt überhaupt nichts über den Charakter eines Hundes aus“, erklärt Caterina Mülhausen, Leiterin Campaigning beim Deutschen Tierschutzbund.

Der Haus-Hund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Sie findet: „Schwarze Hunde haben die gleiche Chance verdient wie ihre Artgenossen.“

Hund: Schwarze Tiere sind nicht fotogen

So sollen bei einer anderen Umfrage 55 Prozent der Tierheime angegeben haben, dass die Vierbeiner schwieriger zu vermitteln sind. Bei Katzen sieht es ähnlich aus. 37 Prozent geben an, dass dies so ist, weil viele Angst vor schwarzen Tieren und Vorurteile hätten.

Ein weiteres Vorurteil: Schwarze Tiere lassen sich schlechter fotografieren. Deswegen werben Tierschützer auf www.tierheime-helfen.de mit schönen Fotografien von schwarzen Hunden und Katzen für die Vierbeiner. (ldi)

