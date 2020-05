Hund: Tierheim-Besitzer packt aus: „Er hatte Glück, dass...“

Hund, Katze, Kaninchen: In einem Tierheim gibt es viele Tiere, die auf ein neues Zuhause hoffen. Doch nicht jedes Tier ist sofort bereit für ein neues Herrchen. Gerade bei einem Hund ist Vorsicht geboten.

MOIN.DE hat mit einem Tierheim-Besitzer aus Hamburg gesprochen. Er verrät, worauf man beim Besuch im Tierheim aufpassen muss und, welch gefährliche Situation in seinem Tierheim bereits passiert ist.

Hund: Tierheim-Besitzer spricht über die Gefahr mit Tieren

Frank Weber, Leiter des Franziskustierheims in Hamburg-Niendorf, kennt die Gefahren genau. Er weiß, wie man sich in einem Tierheim verhalten sollte und, was man lieber nicht tut.

+++ Hund: Tierheim-Chef mit heftiger Kritik – „Keine gute Entwicklung“ +++

An eine Situation erinnert sich der 52-Jährige, der auch bekannt durch Auftritte in der VOX-Sendung „Hund Katze Maus“ ist, besonders gut. Da erschien plötzlich ein Mann im Tierheim, der einfach in den Hundezwinger lief. Weber erzählt: „Er hatte Glück, dass die Hunde gerade draußen waren.“

Was dort hätte passieren können und, wie es dann mit dem Mann weiterging, kannst du hier bei MOIN.DE nachlesen. (nk)

--------------------------

Weitere News auf MOIN.DE

Hamburg: Bäcker hat mächtig Ärger am Hals – weil er seinem Laden diesen Namen gab

Reeperbahn: Prostituierte erhebt schwere Vorwürfe gegen Corona-Vorschriften – „Schändlicher Missbrauch“

Coronavirus in Hamburg: Er hat alle Corona-Toten der Hansestadt obduziert – und zieht ein eindeutiges Fazit

--------------------------

MOIN.DE ist das neue Newsportal für Hamburg und den Norden. Wer dahintersteckt und was das Team vorhat – >>

Hier findest du MOIN.DE bei Facebook >>

Hier findest du MOIN.DE bei Instagram >>