Hund: Tausende Vierbeiner drohen zu verhungern – DAS ist der Grund

In der chinesischen Stadt Wuhan wurden aufgrund des Coronavirus tausende Haustiere ohne Versorgung zurückgelassen. (Symbolbild)

Wuhan. Seit dem 23. Januar ist die chinesische Provinz Hubei ein einziges Sperrgebiet. Ihre Hauptstadt Wuhan ist das Epizentrum das neuartigen Coronavirus. 17 Städte wurden abgeriegelt, rund 50 Millionen Menschen von der Außenwelt abgeriegelt.

Doch bereits vor der Sperrung waren rund fünf Millionen Menschen für das chinesische Neujahrsfest aus Wuhan ausgereist – und können nun nicht mehr zurück. Wie „RTL“ berichtet, ist dies unter anderem für Haustierbesitzer eine besonders schwere Situation: Wer kümmert sich nun um ihren Hund oder ihre Katze?

Hund: Mutige Tierschützer retten zurückgelassene Hunde in Wuhan

Schätzungen zufolge sind rund 5.000 Tiere in den abgesperrten Stadtgebieten komplett auf sich alleine gestellt. Deswegen gehen mutige Tierschützer nun ein riskantes Wagnis ein: Im Auftrag verzweifelter Haustierbesitzer brechen sie in die evakuierten Wohnungen ein, um sich um die verwaisten Haustiere zu kümmern.

Die Stadt Wuhan (China) ist abgesperrt. Foto: Xiong Qi/XinHua/dpa

Einer von ihnen ist „Old Cat“ (43). Das ist sein Nickname in sozialen Netzwerken. Er will anonym bleiben, damit seine Familie nicht erfährt, dass er sich regelmäßig dem Ansteckungsrisiko in Wuhan aussetzt, um Tiere zu retten. Doch im Internet haben sich die Aktionen der mutigen Tierfreunde herumgesprochen – und die Anfragen häufen sich. Rund 1.000 Tieren haben „Old Cat“ und seine freiwilligen Mitstreiter bereits das Leben gerettet.

Stadt befiehlt Tötung von Hunden

In einigen Gegenden hält sich das Gerücht, Haustiere könnten das Coronavirus auf Menschen übertragen. Deswegen gehen städtische Behörden teils drastische Schritte, wie beispielsweise in Suichang: Hunde, die dort in der Öffentlichkeit gefangen werden, werden direkt getötet, wie „RTL“ berichtet.

Beweise für eine Übertragung des Virus' durch Hunden oder Katzen gibt es allerdings nicht, so die Weltgesundheitsorganisation WHO. Viel mehr soll sich erstmals ein Mensch auf einem der Tiermärkte mit dem Coronavirus angesteckt haben. (at)