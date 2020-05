Hund sucht Zuflucht bei Regen – und landet ausgerechnet HIER

Kreta. Regen und Kälte haben einem armen Hund auf der griechischen Insel Kreta heftig zugesetzt.

Der Vierbeiner hatte Zuflucht vor dem unangenehmen Wetter gesucht – und sich wie durch an Wunder an den richtigen Ort verirrt: Die Hunde-Rettungsstation „Takis Shelter“ von Theoklitos Proestakis, in der bereits über 300 Hunde und Katzen versorgt werden. Den Fund des hilflosen Tieres hat Proestakis in einem Video festgehalten.

Hund verirrt sich im Regen zu einer Rettungsstation

„Nach dem Regen bin ich nach draußen gegangen, um die Hunde zu füttern, und seht was ich gefunden habe – einen neuen Hund“, berichtet der Gründer der Station, während er sich mit laufender Kamera dem Neuankömmling nähert. Der Vierbeiner kauert inmitten eines vertrockneten Busches. „Er hat so viel Angst. Er zittert“, erkennt Proestakis und streckt vorsichtig die Hand nach dem Tier aus.

Taki fand den zitternden Hund im Gras vor seiner Rettungsstation.

Während er den verschreckten Hund mit Streicheleinheiten zu beruhigen versucht, entdeckt er, dass das Tier kastriert ist – was darauf schließen lässt, dass der Hund entweder ausgesetzt wurde oder seinem Besitzer davongelaufen ist. Hundefreund Proestakis kann die Fellnase natürlich nicht einfach so zurücklassen und nimmt den Vierbeiner mit seine Station.

Wurde „Smart“ von seinen Besitzern schlecht behandelt?

In weiteren Videos zeigt er, wie sich der von ihm „Smart“ getaufte Hund Stück für Stück wieder aufrappelt. Schwanzwedelnd tummelt er sich zwischen den anderen Hunden in der Station – doch noch nicht alle Probleme sind gelöst.

Smart fühlt sich in Takis Hundestation pudelwohl.

„Wenn ich ihm zu nahe komme, rennt er weg“, erzählt Proestakis – und tatsächlich: Als er sich annähert, verkrümelt sich Smart sogar in der Hundehütte. Für den Stationsgründer Grund genug für eine traurige Vermutung: „Ich glaube nicht, dass er in seinem Leben gut behandelt wurde.“

Doch Preostakis ist sich sicher, dass es Smart hier gut geht. „Er ist glücklich, weil er sich sicher fühlt“, meint der Grieche. „Er bekommt Futter und er hat einen Schlafplatz.“ Ob sich seine Angst vor Menschen noch legt, bleibt abzuwarten. (at)