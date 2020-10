Hund sucht seit Jahren verzweifelt ein neues Zuhause – bald könnte es dafür zu spät sein

Wir waren in der Tierklinik am Kaiserberg und haben uns einige Krankheiten erklären lassen.

Eine traurige Geschichte von der Insel: Ein Hund sucht seit Jahren verzweifelt nach einem neuen Zuhause. Lange Zeit bleibt nicht mehr, um dieses zu finden.

Bald könnte es für den Hund zu spät sein.

+++ Hund: Polizei stoppt Transporter auf Autobahn – diese Welpen können einem nur leidtun +++

Hund sucht seit Jahren verzweifelt ein neues Zuhause

Wie der „Mirror“ berichtet, sucht die Tierschutzorganisation „Dogs Trust“ derzeit verzweifelt nach einem neuen Zuhause für einen Hund, der sich seit mehr als zehn Jahren in einem Tierheim befindet.

--------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

---------------

Bei dem Hund handelt es sich um „Molly“. Sie wurde bereits in einem Alter von acht Monaten als Streunerin gefunden und anschließend in das Tierheim in Loughborough (Großbritannien) gebracht.

Hund seit mehr als 10 Jahren im Tierheim

Mehr als zehn Jahre sucht die Organisation bereits nach einem neuen Zuhause für die Boxerkreuzung. Aber bis jetzt konnte die Hündin leider nicht vermittelt werden.

---------------

Weitere News zu Hunden:

Hund: Kleiner Junge findet nicht mehr nach Hause – dann steht ihm ein Pit Bull gegenüber

Hund ist plötzlich am ganzen Körper stocksteif – DIESE Krankheit ist schuld daran

Hund verliert beide Augen – herzzerreißend, wer dem blinden Vierbeiner nun hilft

---------------

Nun verstärkt „Dogs Trust“ noch einmal die Suche und das hat einen traurigen Grund: sollte nicht bald ein neues Zuhause für den Vierbeiner gefunden werden, könnte es sein, dass sie in ihrem ganzen Leben kein anderes Zuhause als das Tierheim hatte. Das wollen ihre Pflegerinnen verhindern.

Hund: Pflegerinnen hoffen noch auf eine Vermittlung von „Molly“

„Sie ist wirklich ein wunderschönes Mädchen, wenn also jemand einen älteren Hund in sein Leben aufnehmen möchte, dann könnte sie die Richtige sein“, sagte Celine Di Crocco – Managerin bei „Dogs Trust“ – gegenüber dem „Mirror“.

Hund: Ein Vierbeiner sucht seit Jahren verzweifelt nach einem Zuhause. (Symbolbild)

Wer die Hündin „Molly“ adoptieren möchte, müsse sie aber zuerst mehrfach in dem Tierheim besuchen, um sicherzustellen, dass sie sich wohl fühlt. Sie könne bei maximal zwei Erwachsenen und keinen Kindern oder Haustieren zusammenleben, so Celine Di Crocco weiter. Bleibt zu hoffen, dass „Molly“ auf ihre alten Tage noch ein passendes Zuhause findet. (gb)