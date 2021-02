Hund entstellt auf der Straße aufgelesen – Besitzerin gibt ihm dann ausgerechnet diesen fiesen Namen

Ein Hund hatte tierisches Glück an seine neue Besitzerin gelangt zu sein.

Denn als die junge Frau den Hund am Straßenbrand in Texas (USA) bemerkte, war der Vierbeiner bereits total entstellt. Er befand sich einem jämmerlichen Zustand. Doch was dann passierte, lässt wirklich jedes Herz schmelzen.

Dieser Hund aus Texas ist kaum wiederzuerkennen. Foto: Brylee (@my_dixy_wrecked) TikTok

Hund: Ohne Fell, teilweise verkrustet

Der Anblick des Tieres nicht einfach hinzunehmen: Ohne Fell hat die junge Frau den Hund einsam und verlassen auf der Straße vorgefunden. Total enthaart und mit teilweise sogar verkrusteten Körperstellen nahm die Amerikanerin den Hund auf, wie „Daily Star“ berichtet.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Hund namens Dobby

Aufgrund seines tragischen aber doch irgendwie kuriosen Aussehens hat ihm seine neue Besitzerin den Namen einer bekannten und beliebten Fantasy-Figur aus der Harry Potter-Reihe gegeben: Dobby.

Völlig enthaart und teilweise verkrustet: So fand eine Amerikanerin aus Texas den Hund „Dobby“ auf der Straße. Foto: Brylee (@my_dixy_wrecked) TikTok

Nachdem der kleine Dobby nur wenige Tage bei seinem neuen Frauchen ist, teilt sie Fotos auf Tiktok die Unfassbares darstellen. Nach nur einer kurzen Zeit der kleine Hund schon nicht mehr wiederzuerkennen. Sein Fell ist nachgewachsen und seine Augen strahlen wieder.

Hund: Das Netz feiert „Dobby“

Im Internet auf Tiktok erntet die Nutzerin durch ihre Aktion jede Menge Unterstützung. „Oh mein Gott. Danke, dass du ihm das Leben gibst, das er verdient“, schreibt ein Nutzer und ein anderer kommentiert: „Wow, du hast seine ganze Welt verändert. Danke.“

Ein vierter fügt mit Anspielung auf das Harry Potter-Universum hinzu: „Ich würde für Dobby sterben“, wie „Daily Star“ berichtet. (ali)