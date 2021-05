Hund läuft auf Straße und baut Unfall – wie seine Besitzerin reagiert, ist nicht zu fassen

Fürth. Einfach unfassbar! Am Montag lief ein Hund in Fürth in Bayern ohne Leine einfach auf eine Straße. Als ein Auto ausweicht, baut der Fahrer einen großen Unfall. Wie die Besitzerin reagiert, macht sprachlos.

In der Amalienstraße in Fürth lief am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr ein kleiner, weißer Hund auf die Fahrbahn. Er war nicht angeleint. Kurz darauf kam die Besitzerin hinterher und betrat ebenfalls die Straße.

Ein kleiner weißer Hund lief ohne Leine auf die Straße. (Archivbild) Foto: IMAGO / Westend61

Hund: Polizei sucht Besitzerin

Vermutlich, um den Hund wieder einzufangen. In dem Moment näherte sich ein 21-Jähriger mit seinem Auto der Situation. Er musste der Frau und dem Tier ausweichen. Dabei krachte er in das Heck eines Autos, das am Straßenrand stand.

---------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

---------------

Was die Hunde-Besitzerin dann machte, ist unglaublich. Sie ging einfach weg! Dass der 21-Jährige sich vielleicht verletzt haben könnte, interessierte sie nicht. In Windeseile war sie samt Hund verschwunden.

-----------------

Mehr zum Thema Hund:

Hund in erbärmlichem Zustand auf der Straße gefunden – wie das Tier jetzt aussieht, glaubt man nur, wenn man es sieht

Verrückt! Du willst den Kot deines Hundes nicht mehr entsorgen? Dann wird dich DAS sicher interessieren

Hund leidet unter schlimmen Bedingungen – „Wenn sich Nachbarn nicht beschwert hätten“

Hund: Frau fährt in den Urlaub und verliert dort ihren Vierbeiner – dann nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung

-----------------

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Nun sucht die Polizei Fürth die unbekannte Frau, die ihrem Hund hinterherlief. Sie wird so beschrieben:

Etwa 1,65 Meter groß

Schlank

schwarze, wellige, schulterlange Haare

+++ Hund: Mann bringt Vierbeiner mit zu seiner Freundin – dann folgt die böse Überraschung +++

Kannst du helfen? Kennst du die Frau mit dem Hund oder hast du den Vorfall beobachtet? Dann melde dich bei der Polizei per Telefon unter 0911/973997180. (ldi)