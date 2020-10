Hund spielt am Strand: Plötzlich nähert sich eine dunkle Gestalt

Oh mein Gott! Was diesem Hund passierte, ist der absolute Albtraum. Am Strand spielt ein Hund und geht ins Wasser. Plötzlich muss er um sein Leben kämpfen.

Auf Facebook wurde ein Video veröffentlicht, das für schockierte Reaktionen sorgte. Eine Bloggerin postete einen 58-sekündigen Clip. Es zeigt einen Hund, der im Wasser an einem Strand herumtollt.

Hund rennt um sein Leben

Was wie ein ganz normaler Spaß aussieht, wird auf einmal todernst. Denn plötzlich nähert sich von rechts etwas großes Dunkles. Die Gestalt kommt auf den Hund immer schneller zu. Das registriert das Tier sofort und rennt los.

Ein Krokodil steuerte auf den Hund zu. (Symbolbild) Foto: imago images / blickwinkel

Denn ein Krokodil hat den Hund entdeckt und rast auf ihn zu. Beim Schauen des Videos stockt einem der Atem, als der Hund plötzlich stehen bleibt und sich das sich nähernde Reptil ansieht.

Der Haus-Hund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Doch am Stand steht ein Mann und ruft laut: „Komm schon, komm her!“ Der Hund rennt so schnell er kann, zu seinem Herrchen zurück. Ein Todes-Kampf, bei der jede Sekunde zählt, beginnt.

Am Ende des Clips werden die Zuschauer erlöst: Der Hund hat es geschafft. Doch es war sehr knapp.

Auch auf Facebook zitterten die Nutzer mit.

Hier einige Kommentare:

Scheiße, das war knapp.

Der Moment, in dem der Hund merkt, ‚ich stecke hier in Schwierigkeiten‘, war gerade noch rechtzeitig. Ein sehr glücklicher Hund.

Wow! Das ist ein gutes Happy End.

Der kleine Glückspilz. Mein Herz klopfte für ihn.

Zum Glück hatte es ein gutes Ende. Doch das wünscht sich niemand, der einen Hund besitzt. (ldi)