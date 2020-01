Hund stirbt qualvollen Tod – Besitzerin erhebt schwere Vorwürfe

Kay Newman aus Australien trauert um ihren treuen Begleiter, den Hund Duke. Der Hund verstarb unter qualvollen Bedingungen vor oder während des Qantas-Flugs von Sydney nach Brisbane.

Das Frauchen ist sich sicher: Mitarbeiter der Airline hätten seinen Tod verhindern können!

Hund erleidet Hitzequalen vor dem Abflug

Mit einem Facebook-Post will Kay nun alle Hundebesitzer vor unnötigen Flugreisen warnen. Kay und ihr Hund Duke seien an diesem fast 40 Grad heißen Tag von Sydney nach Brisbane geflogen.

Der Hund habe im klimatisierten Frachtraum transportiert werden sollen. Kay habe man versprochen, dass Duke in der Transportbox nur wenige Minuten in der prallen Sonne aushalten müsse – eben bis der letzte Koffer eingeladen sei. Die Tiere sollten, wie bei Qantas üblich, als Letzte in den Frachtraum des Fliegers eingeladen werden, um als Erste wieder herauszukommen.

Trauriger Abschied für immer am Flughafen

Bis zur letzten Minute habe Kay mit ihrem hitzeempfindlichen Boxer im klimatisierten Flughafen auf den Abflug gewartet. Zuletzt habe Duke noch eine kalte Dusche und ausreichend Wasser in seine Transportbox bekommen. Dann verabschiedete sich Kay von ihrem geliebten Vierbeiner.

Sie ahnte zu diesem Zeitpunkt nicht, dass es ein Abschied für immer werden sollte.

Vom Flugsteig habe Kay beobachtet, wie ein Koffer nach dem anderen in den Flieger geladen wurde. Irgendwo dazwischen wartete Duke in seiner Transportbox in der prallen Sonne. Das Einladen und der Start sollen sich dann verzögert haben.

Nach der Landung folgt der Schock

15 weitere Minuten vergingen. Kay wurde ungeduldig, machte das Bodenpersonal auf die missliche Lage aufmerksam. Doch erst, als sie aus schierer Verzweiflung zu weinen begann, habe sich eine Flugbegleiterin ihres Problems angenommen. Sie habe das Frauchen nach einem Anruf bei der Bodencrew versichert: Duke gehe es gut in seiner Box.

Am Flughafen in Sydney streichelte Kay ihren Hund zum letzten Mal. Foto: mago images / Xinhua

Eineinhalb Stunden später landete die Maschine in Brisbane. Doch als Kay ihren Duke endlich wieder in die Arme schließen wollte, habe eine Mitarbeiterin des Frachtbüros sie in den hinteren Teil des Raumes bugsiert.

Ihre Worte wird Kay nie vergessen. „Wir haben schlechte Nachrichten. Es tut mir leid, aber Ihr Hund hat den Flug nicht überlebt.“

Frauchen in Schockstarre: „Schrecklicher Tod“

Kay brach der Boden unter den Füßen weg. „Mein armer Junge erlitt einen schrecklichen Tod, weil er in der sengenden Hitze auf dem glühend heißen Asphalt gelassen wurde. Sein Tod war zu 100 Prozent vermeidbar“, ist sie sich sicher.

Sie prangert die Airline an, das Tier nicht nach drinnen geholt zu haben, als der Flieger sich verspätete.

Gegen die Qantas-Mitarbeiter erhebt sie schwere Vorwürfe: „Sie haben ihre Sorgfaltspflicht nicht ausgeübt und keinen gesunden Menschenverstand gezeigt. Stattdessen behandelten sie ihn wie Gepäck. Deswegen musste er einen unvorstellbaren Tod erleiden.“

Airline kündigt Untersuchungen an

Ein Sprecher der Airline betonte gegenüber „9 News“, man bedauere den Tod des Hundes. Er beteuerte, dass es Duke noch gut ging, als er ins Flugzeug geladen wurde. Die Umstände würden derzeit untersucht.

Schwacher Trost für Kay. „Worte können nicht klar machen, wie sehr ich Duke vermisse“, schreibt sie bei Facebook. (vh)